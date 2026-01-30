雙子座對世界影響有多大？唐綺陽直言：必須接受「破壞」

杜汶澤日前在台北大安區開設小杜麵館，定居台灣已久的他到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，聊到雙子座時特別有感。雙子座的他好奇，現在世界上很有權力的人很多都是雙子座，想知道雙子座這一、二年對世界的影響。唐綺陽也果斷給出答案，雙子座對世界的影響就是「破壞」。

唐綺陽分析，因為天王星的關係，會造成結構破壞，讓大家改變原本的生活方式，所以就派了幾個風象星座來「破壞」。所以首先我們必須接受「破壞」，包括人際關係，可能從我們的生命中走出去，同時也會有新的朋友進來，或是迎接新的地方。

唐綺陽認為破壞帶來的影響沒有絕對的好與壞

對於這個變化，唐綺陽坦言並沒有好壞之分，因為這個取決於每個人的做法不同。如果能藉此隔絕有毒的人，那身邊就會都剩下好的人，所以必須行動起來去做這件事。唐綺陽強調，「破壞」就是老天爺要的，危機有可能就是轉機，因為就像大風吹，看準時機的人就能找到椅子坐。