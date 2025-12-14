雙子座流星雨今夜登場！每小時150顆大爆發 全台「觀星條件」地圖曝

2025年「雙子座流星雨」將於今（14）晚登場！台北天文館指出，雙子座流星雨以「數量多、速度慢、亮度高」著稱，今天將達到極大期，每小時的「天頂流星數」可達150顆；同時有機會目睹「火流星」劃破夜空，讓不少觀星迷相當期待。

中央氣象署也公布「觀星條件地圖」，指出今晚到明（15）晨將迎來「雙子座流星雨」觀測時段。氣象署指出，下弦月約在凌晨2時30分後升起，上半夜較不受月光影響；流星雨可用肉眼觀賞，但建議民眾選擇遠離城市、天空開闊且光害較少的地點。

廣告 廣告

氣象署評估14日晚間北台灣上空可能有高雲通過，影響能見度。以「觀星合適度」滿分5顆星計算，馬祖為4顆星，天氣較穩定；高山、中南部、澎湖與金門為3顆星，中雲稍多，需碰運氣；北部及宜花東2顆星，雲量偏多，東半部沿海也易受低雲影響視線。





氣象署提醒，流星雨夜同時是這波冷氣團影響較明顯的時段，戶外體感偏冷，沿海與空曠地區風勢較大，觀星外出務必做好保暖與防風準備。

氣象署預測，14日入夜至15日清晨平地低溫方面，北部與宜蘭約11至12度，局部地區受輻射冷卻影響，不排除低於10度；中部與花蓮約13至14度；南部、台東及澎湖約15至17度；金門與馬祖約12至13度。氣象署也指出，山區越往高處越冷，海拔3500公尺以上高山氣溫接近0度，除保暖外也要留意路面可能結冰，注意行車與行走安全。

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導