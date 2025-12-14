雙子座流星雨今日登場！ 氣象署曝「最佳觀測時間」：每小時可見100顆

事「雙子座流星雨」今晚登場，中央氣象署指出，今年流星雨極大期落在今（14日）15時36分，持續時間至12月20日。（翻攝自台北市立天文館）

年度天文盛事「雙子座流星雨」今晚登場，中央氣象署指出，今年流星雨極大期落在今（14日）15時36分，持續時間至12月20日。由於極大期期間受月光影響較小，觀測條件較佳，民眾只要選擇少光害、視野廣的地點，就有機會欣賞流星劃過夜空，尤其上半夜時段，能見到較多數量的流星。

雙子座流星雨最佳觀測時間

氣象署說明，雙子座流星雨的輻射點在14日晚間7時後自東北方升起，15日凌晨1時51分將到達中天仰角約82度，預估每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆。由於下弦月於凌晨2時30分後才升起，上半夜幾乎不受月光影響，14日夜間至15日清晨是最佳觀測時段。

不過，氣象署也提醒，流星雨觀測期間正逢冷氣團影響，全台氣溫偏低，戶外體感明顯寒冷。14日入夜至15日清晨，北部及宜蘭低溫約11至12度，局部地區受輻射冷卻影響，可能降至10度以下；中部及花蓮約13至14度，南部、台東及澎湖約15至17度，金門、馬祖約12至13度。高山地區氣溫更低，3,500公尺以上接近0度，用路需留意結冰情況。

各地觀星合適度

氣象署評估，馬祖天氣穩定，觀測條件較佳；中南部、高山地區及澎湖、金門雲量稍多，需把握雲間空檔；北部及宜花東地區雲量偏多，能見度可能受影響。氣象署提醒民眾，觀星時務必做好保暖與防風措施，出門前也可先查詢當地天氣預報。

