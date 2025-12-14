雙子座流星雨今晚登場 在家靠這招欣賞冬季夜空盛景

2020年雙子座流星雨。圖：天文館提供

全年最受矚目的天象之一，雙子座流星雨，將於今(14)日達到極大。台北市立天文科學教育館表示，今年的觀賞條件相當良好，該館將於今晚20時起，在合歡山進行YouTube線上直播，陪伴民眾一同觀賞這場冬季夜空的流星盛會。

全年最受矚目的天象之一，雙子座流星雨，將於今日達到極大。示意圖：天文館提供

雙子座流星雨的母體為小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數源自小行星而非彗星的流星雨。根據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，實際每小時約可看見100顆左右，是可看性最高的流星雨之一。雙子座流星雨的特色為流星數量多且穩定，流星速度中等偏慢，約每秒35公里，偶有明亮的火流星出現，更添觀賞亮點。

天文館表示，今晚19時30分左右，當雙子座流星雨的輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多。由於殘月要到次日凌晨2時30分才升起，前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳的觀賞時段。民眾只要選擇地勢開闊、光害較低的環境，就有機會欣賞到流星不時劃過天際的美景。無法前往野外觀賞或怕冷的朋友，也歡迎透過「台北天文館」YouTube頻道觀看直播，舒適享受這場天文盛景。

