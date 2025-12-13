雙子座流星雨今晚登場！最佳觀測時間曝 馬祖視角四顆星

流星雨。（示意圖／Pexels）

北半球三大流星雨之一的雙子座流星雨即將在今日（14日）午後進入極大期，每小時預估可見約150顆流星。中央氣象署表示，最佳觀賞時段將落在14日晚間至15日清晨，其中以馬祖地區觀賞條件最佳，其次為高山地區、中南部、澎湖與金門。

根據中央氣象署臉書粉專「報天氣－中央氣象署」公告，流星雨極大期預計出現在14日下午，而適宜的觀測時間為當日晚間至翌日清晨。由於下弦月將在凌晨2點半後升起，對上半夜觀賞影響較小，整體觀測條件良好。民眾可用肉眼欣賞，但建議避開城市光害，選擇視野開闊的觀測地點。

廣告 廣告

氣象署也針對各地觀賞條件進行五顆星制評估：馬祖地區天氣穩定，獲得4顆星評價；高山、中南部、澎湖與金門則因中層雲較多，被評為3顆星；北部及宜花東地區雲量偏多，東半部沿海容易受低雲遮蔽，北部亦有高雲干擾，評價為2顆星。

觀星同時也須留意氣溫變化。氣象署指出，流星雨當晚正值大陸冷氣團影響最顯著時期，體感將偏冷。預估14日夜間至15日清晨，各地低溫如下：北部及宜蘭約11至12度，輻射冷卻下局部區域可能低於10度；中部與花蓮約13至14度；南部、台東與澎湖約15至17度；金門與馬祖約12至13度。

此外，氣象署提醒，海拔越高溫度越低，3500公尺以上高山區氣溫接近0度，除了禦寒外，也須提防路面積冰情形。沿海及空曠區域風勢強勁，戶外活動務必穿著防風保暖衣物。

氣象署表示，「天空下的不是雨，而是美到令人幸福的流星雨」，但也提醒，若北台灣高空雲層通過，可能會稍微影響能見度。建議有意觀星的民眾出門前查詢當地天氣預報，以掌握最佳觀賞時機。

（圖／氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冷氣團發威！今明兩天最冷「跌至10度低溫」 這時間才回溫

女主播街頭跌倒「玉鐲裂成3截」 命理師警告：勿直接丟垃圾桶

全台急凍3天！體感低至6度 入冬最強冷氣團今晚報到