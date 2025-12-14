雙子座流星雨今晚登場！最佳觀賞時間曝光
[Newtalk新聞] 天文迷注意！雙子座流星雨將在今(14)日晚上登場，中央氣象署表示，最適宜的觀賞時間為今晚至明日清晨，可選擇遠離都市、無光害的地點觀賞。不過由於冷氣團來襲，提醒民眾戶外觀星需注意保暖。
雙子座流星雨在今日下午達極大期，預測天頂每小時流星數(ZHR)皆可破百。中央氣象署表示，今日入夜至明日清晨為最佳觀賞期，上半夜不受月光影響，流星雨肉眼可見，但需選擇遠離城市、天空開闊無光害的地點。
另外，氣象署還公布各地觀賞流星雨合適度，以馬祖天氣穩定為最佳。高山、中南部、澎湖、金門同樣天氣穩定，但中雲稍多，雲間碰運氣。至於北部、宜花東雲量偏多，東半側沿海易受低雲影響視線，北部有高雲通過，影響天空能見度。
氣象署提醒，昨晚大陸冷氣團南下，沿海、空曠處風大，體感更冷，衣著應注意防風，且越往山上越冷，海拔3500公尺以上高山氣溫接近0度，戶外觀星務必做好保暖準備，用路也須注意路面積冰。
更多Newtalk新聞報導
路面未結冰！ 台14甲合歡山路段清晨解除預警性封閉
財劃法不副署不公布 黃國昌怒轟：賴卓體制釀憲政崩壞、帝制上路
其他人也在看
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 22 小時前 ・ 7
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 1
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
大陸冷氣團今晚南下 氣象專家：全台「冷的非常有感」
今（13）日白天天氣仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區環境水氣偏多，降雨較為持續。氣象專家林德恩表示，今晚起大陸冷氣團開始南下影響，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 4
首波「大陸冷氣團」殺來全台極凍 「2地區」低溫跌破10度！
生活中心／江姿儀報導今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
首波冷氣團來襲! 週六晚起降溫 北部低溫恐探10度
生活中心／綜合報導入冬之後，第一波大陸冷氣團來襲，週六白天北部、宜蘭地區濕濕涼涼，中南部天氣相對穩定，但入夜之後，氣溫驟降，加上輻射冷卻效應影響，甚至3500公尺以上高山有機會降雪。而這波週日到週一會是最冷時刻，各地將會冷的非常有感，部分平地低溫甚至下探10度。民視 ・ 17 小時前 ・ 1
青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震
日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團報到入夜明顯降溫 低溫下探10℃ 最冷明晚至周一清晨
中央氣象署警示今晚大陸冷氣團南下，氣溫將明顯下降，中部以北、宜蘭低溫攝氏11度到14度，局部地區可能出現10度低溫，最冷時間點在明晚至周一清晨 。氣象署預報員劉沛滕指出，今晚起海拔3500公尺以上高山有零星降雪機會，明天天氣轉為乾冷。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前 ・ 24
今年首波大陸冷氣團逼近中！ 鄭明典一圖示警：很快有溫度上的反應！
今年入冬第一波大陸冷氣團將在今（13）晚起南下，氣溫將「溜滑梯式」驟降！前氣象局長鄭明典在臉書PO出預測圖示警，冷空氣已經很接近了，很快就會有溫度上的反應！鄭明典說明，此圖是今早8點的地面氣壓和降雨預台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
竹苗、連江週一體感下探6度 北東週四再接雨
冷氣團來了！預計這波最冷時刻落在14日晚間至15日清晨，3地體感溫度最低再跌到6度左右，同時水氣減少，整體轉乾冷，迎風面的北部、東部局部有雨。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
今晚急凍！冷氣團來襲北台「下探11℃」 高山可望迎今冬首雪
（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，全台今晚起氣溫將明顯下滑，北部地區預估出現「滑梯式 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吳德榮：今至週二清晨防10度以下低溫 週二白天起回暖
[Newtalk新聞] 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今（14）日清晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫出現在基隆彭佳嶼僅12.5度，寒意十足。 吳德榮表示，隨著乾空氣持續南下，雲層與降水回波逐步往南移動並消散，整體天氣型態轉為乾冷穩定。依最新歐洲中期預報中心（ECMWF）於13日20時發布的模擬結果顯示，今（14）日至週二（16日）清晨，各地大致為晴朗穩定天氣，白天在陽光照射下感受相對舒適，但早晚氣溫偏低。 他進一步指出，今晚、明（15）日清晨以及週二清晨，在輻射冷卻效應加成下，低溫情況最為明顯。這波冷空氣不僅為入冬以來最強，也是首波可達「大陸冷氣團」等級的冷空氣，本島平地不排除出現接近、甚至挑戰10度以下低溫，提醒民眾務必加強保暖措施。 此外，隨著大氣明顯轉乾，高山已喪失降雪或飄雪條件。今日各地氣溫預估為北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度，日夜溫差相當大，早出晚歸應特別留意衣著調整。 展望後續天氣，週二白天起至週三冷空氣逐漸減弱，各地氣溫回升，天氣持續晴朗穩定新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
今濕冷到晚上更冷！首波冷氣團南下 最低溫挑戰10度以下
今（13日）全台天氣持續受東北季風影響，北部、宜蘭及大台北山區雨勢較明顯，迎風面降雨較持續，部分地區甚至有局部大雨機率，出門請攜帶雨具並留意瞬間強降雨。新竹以北、花東與恆春半島也有局部短暫雨；苗栗以南則多雲到晴，溫度明顯偏涼，北部高溫約21度左右，中南部及東部約25至28度。清晨低溫約17至20度之間，請適時增添衣物。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
進入地震危險期！日本氣象廳示警「7地區」恐爆規模7.5以上
日本青森8日發生規模7.5大地震，至今震度仍有大小餘震發生。日本氣象廳判斷，千島海溝及日本海溝發生地震的風險「恐比往常更高」因此啟動「後續地震注意情報」，青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣、北海道未來須留意規模較大地震，不排除來到7.5以上，但也強調情報發布了，不代表大地震一定會來。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
最強冷氣團襲台！一圖看「探12℃↓再轉乾冷」 雨下4天最劇時段曝光
中央氣象署表示，今（12）日東北季風影響，迎風面水氣增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、花、東地區及恆春半島也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，新竹以南仍為多雲到晴的天。稍早於臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」提醒，未來天氣變化情形，呼籲民眾留意溫度調整穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話