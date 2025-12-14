雙子座流星雨今晚登場！最佳觀賞時間曝光

雙子座流星雨將在今日晚間登場。 圖：翻攝自台北市立天文科學教育館

[Newtalk新聞] 天文迷注意！雙子座流星雨將在今(14)日晚上登場，中央氣象署表示，最適宜的觀賞時間為今晚至明日清晨，可選擇遠離都市、無光害的地點觀賞。不過由於冷氣團來襲，提醒民眾戶外觀星需注意保暖。

雙子座流星雨在今日下午達極大期，預測天頂每小時流星數(ZHR)皆可破百。中央氣象署表示，今日入夜至明日清晨為最佳觀賞期，上半夜不受月光影響，流星雨肉眼可見，但需選擇遠離城市、天空開闊無光害的地點。

另外，氣象署還公布各地觀賞流星雨合適度，以馬祖天氣穩定為最佳。高山、中南部、澎湖、金門同樣天氣穩定，但中雲稍多，雲間碰運氣。至於北部、宜花東雲量偏多，東半側沿海易受低雲影響視線，北部有高雲通過，影響天空能見度。

氣象署提醒，昨晚大陸冷氣團南下，沿海、空曠處風大，體感更冷，衣著應注意防風，且越往山上越冷，海拔3500公尺以上高山氣溫接近0度，戶外觀星務必做好保暖準備，用路也須注意路面積冰。

