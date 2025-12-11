雙子座流星雨令人「星」動！ 可懶人追星、屏東觀星，還能看線上直播！



星空(圖：雄獅旅遊提供)





【旅遊經 洪書瑱報導】

2025年壓軸天文盛事「雙子座流星雨」於12月登場，12／1至12／31皆有機會看見流星，根據天文館資訊顯示，預計在12月14日（日）達到極大期，估計每小時天頂流星出現率（ZHR）約為150顆，為今年最壯觀的流星雨。民眾在看流星雨之際，除了找尋空礦及避開光害之地外，旅遊業者──雄獅旅遊也瞄準這波年末「星空經濟」，結合「台東最美星空」與超人氣懷舊列車「藍皮解憂號」，推出專為天文新手打造的「懶人觀星行程」。除此之外，屏東也推出年度天文盛會「2025屏東追星季—冬之銀河變奏曲」將於本週六（12月13日），於16時至21時在社頂自然公園登場！



星空(圖：雄獅旅遊提供)







星空(圖：雄獅旅遊提供)



與以往不同，雄獅旅遊為顛覆觀星需苦行上山的刻板印象，主打「無痛觀星」體驗。行程規劃白日搭乘藍皮解憂號漫遊東海岸，夜晚則無縫接軌「夜光巴士」，由專業天文導覽員帶路直抵太麻里觀景台等低光害秘境，讓旅客輕鬆飽覽銀河與流星共舞，讓都會親子客群且渴望親近自然、卻卻步於繁瑣規劃的痛點，推出不一樣的觀星行程，雄獅旅遊表示，行程深度整合在地資源，串聯知本森林遊樂區芬多精浴，並安排夜宿溫泉飯店，完美構建「鐵道、溫泉、星空」的冬季黃金三角體驗，使追流星成為全民都能輕鬆參與的年度儀式，為迎向新年增添美好記憶。









2025屏東追星季—冬之銀河變奏曲(圖：屏東傳播處提供)





而屏東也於12月13日，16時至21時在社頂自然公園舉辦「2025屏東追星季—冬之銀河變奏曲」，藉時民眾可以走進這片暗空淨土，欣賞冬季銀河與雙子座流星雨璀璨的時節外，還能共度草地音樂、天文教育闖關與星空市集的繽紛夜晚，並共同見證「屏東縣星空友善店家」授證典禮。



今年活動包含：草地瑜珈、草地音樂會、追星市集與天文教育闖關等。而天文闖關於活動日下午4點開放，設置多個教育攤位。完成闖關即可參加抽獎，有機會獲得八大行星水晶球夜燈、黃道十二宮星空感溫變色杯等特色禮品。傍晚時分，可在草地上以瑜伽放鬆身心，隨後由「屏聯管銅管五重奏」帶來「星空變奏曲」音樂會，以輕柔爵士旋律營造浪漫氛圍。現場亦匯集超過20攤市集，包括在地社區推廣、文創商品與特色胖卡美食，為活動增添許多熱鬧氣息。









2025屏東追星季—冬之銀河變奏曲在社頂自然公園登場(圖：屏東傳播處提供)

而且為讓民眾更深入感受星空魅力，活動中特邀屏東星空大使施世治與星空解說團隊進行專業導覽，帶領民眾欣賞冬季銀河與雙子座流星雨的壯麗天象。而活動採全接駁服務，民眾可將車輛停妥於「墾丁國家森林遊樂區停車場」，並搭乘接駁車來往社頂自然公園。







另外，民眾亦可透過臺北天文館，於12月14日下午20:00─21:00，在YT觀看「2025年雙子座流星雨」星空直播，節目中還有專人解說！



※.影片：

