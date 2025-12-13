雙子座流星雨來了！氣象署曝各地觀星指數

天文迷注意！雙子座流星雨將在12月14日（日）華麗登場，氣象署也公布各地的觀星指數，但也指出受到冷氣團影響，戶外相當冷，提醒民眾觀星時也要注意保暖、防風，以免著涼。

氣象署指出，雙子座流星雨最佳觀測時間在14日夜間到15日清晨，而極大期在於14日下午。氣象署也提醒，14日入夜後北部、宜蘭低溫約11至12度，局部地區受輻射冷卻影響，有低於10度的可能；中部、花蓮約13至14度；南部、台東、澎湖約15至17度；金門、馬祖約12至13度，同時越往山上越冷，3500公尺以上高山氣溫接近0度，除了保暖之外，用路也須注意路面積冰。

氣象署公布各地觀星指數。圖／翻攝自中央氣象署

觀星適合度上，馬祖因天氣穩定被評為4顆星；高山、中南部、澎湖、金門，雖然天氣穩定，但中雲稍多，雲間碰運氣，適合度僅有3顆星；北部、宜花東方面，則是因為雲量偏多，東半側沿海易受低雲影響視線，北部有高雲通過影響天空能見度，僅有2顆星，氣象署也在最後提醒大家，「流星雨夜，也是這波冷氣團影響最明顯的時候，觀星請記得留意衣著、注意保暖」。

責任編輯／陳俊宇

