雙子座流星雨即將於十四日登場

歲末最大的星空盛事即將登場。（南瀛天文館提供）

記者張淑娟／大內報導

歲末時節天空最精彩，在左鎮二寮可以觀賞到日落東昇美景，而十四日將有歲末星空最盛大的雙子座流星雨閃亮登場，南瀛天文館將在十四日推出夜間觀測、講座與直播開放同樂，全部免費，歡迎大小天文迷一同尋找冬夜裡燦爛無比的流星。

南瀛天文館表示，十二月的夜空將迎來一年最熱鬧的時刻，年度壓軸的「雙子座流星雨」，將於十四日下午達到極大期，預估ZHR值上看150，且當日月齡僅廿五，月光影響低，是今年觀測條件最好的流星雨之一。天文館為了讓更多民眾見證這場歲末星光盛宴，十四日晚上推出天文講座、星空導覽與山區現場線上直播，歡迎全國大小天文迷一起來。

台南市立博物館館長何秋蓮表示，雙子座流星雨是年度三大流星雨之一，以穩定、亮度高、數量多著稱，是每年最不容錯過的天象活動，其輻射點約在當晚七時從東北方升起，隨著夜色加深與輻射點高度上升，可見流星數量也會明顯增加，而雙子座流星雨的流星速度約每秒三十五公里，相對其他快速的流星雨來說較為「溫柔」，加上亮度偏亮，非常適合親子同賞。

二寮日落與月出東山的美景，日月爭輝。（記者張淑娟攝）

南瀛天文館表示，雙子座流星雨很特別，與一般由彗星殘留物所形成的流星雨不同，其母體為編號(3200)的「法厄同」小行星，當法厄同在太空中運行時，會在軌道上留下大量細碎的岩石與塵埃；每當地球在歲末通過其軌道時，這些碎屑便會大量進入大氣層、瞬間燃燒，形成密集的流星雨，從地面向天空觀察，可以看到流星彷彿從雙子座頭部的某一點向四方輻射而出，因此該位置便被稱為「輻射點」，而流星雨名稱也由此而來。

館方也指出，欣賞流星雨不需要任何專業儀器，是老少咸宜、最容易入門的天文活動之一，今年活動特別結合天文講座、戶外星空導覽及好評回歸的高山實地直播，由專業人員在光害更低的環境中即時記錄與解說，把第一手流星畫面帶給線上的觀眾，十四日就讓大家快樂追星去。