雙子座流星雨報到 氣象署：明入夜至周一晨最佳賞期 戶外觀星防低溫10℃
馬祖天氣穩定 最適合觀星
中央氣象署表示，雙子座流星雨今天（14日）下午將達到極大期，適宜觀測時間為今晚至明晨，馬祖天氣穩定，觀星合適度最佳；因冷氣團來襲，局部地區低探攝氏10度以下，提醒戶外觀星應注意保暖。
中央氣象署在臉書「報天文 - 中央氣象署」發文表示，雙子座流星雨極大值將出現在14日下午，適宜觀測時間為14日入夜至15日晨，上半夜不受月光影響，流星雨肉眼可見，但需選擇遠離城市、天空開闊無光害的地點。
氣象署還公布各地觀賞流星雨合適度，以馬祖天氣穩定為最佳，高山、中南部、澎湖、金門同樣天氣穩定，但中雲稍多，雲間碰運氣，至於北部、宜花東雲量偏多，東半側沿海易受低雲影響視線，北部有高雲通過，影響天空能見度。
氣象署提醒，戶外觀星務必做好保暖準備，沿海、空曠處風大，體感更冷，衣著應注意防風，且越往山上越冷，海拔3500公尺以上高山氣溫接近零度，除了保暖之外，用路也須注意路面積冰。
