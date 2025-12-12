雙子座流星雨將達極大 觀測條件絕佳

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（12）日公布，全年最受矚目的天象之一「雙子座流星雨」將於12月14日達到極大，且今年觀賞條件相當良好，天文館將於當晚20時起，在合歡山進行YouTube線上直播，陪伴民眾一同觀賞這場冬季夜空的流星盛會。

雙子座流星雨的母體為小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數源自小行星而非彗星的流星雨。根據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，實際每小時約可看見100顆左右，是可看性最高的流星雨之一，且其特色為流星數量多且穩定，流星速度中等偏慢，約每秒35公里，偶有明亮的火流星出現，更添觀賞亮點。

廣告 廣告

臺北天文館表示，14日晚間約19時30分，當雙子座流星雨的輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多，由於殘月要至次日凌晨2時30分才升起，前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳的觀賞時段，民眾選擇地勢開闊、光害較低的環境，即有機會欣賞到流星不時劃過天際的美景。另無法前往野外觀賞或怕冷的朋友，也歡迎透過「臺北天文館YT」頻道觀看直播，舒適享受此場天文盛景。

全年最受矚目的天象之一「雙子座流星雨」將於12月14日達到極大，天文館將於當晚20時起，在合歡山進行YouTube線上直播。（臺北天文館提供）