雙子座流星雨明日登場！「最佳觀賞時間」曝 上山觀星防近0度低溫

記者柯美儀／台北報導

全年最受矚目的天象之一「雙子座流星雨」將於明（14）日達到極大，每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆。台北天文館指出，今年的觀賞條件相當良好，每小時可看見約100顆，是可看性最高的流星雨之一。

天文館表示，雙子座流星雨的母體為小行星法厄同（3200 Phaethon），是少數源自小行星而非彗星的流星雨。根據國際流星組織（IMO）的預測，今年極大時每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，實際每小時約可看見100顆左右，是可看性最高的流星雨之一。

雙子座流星雨的特色為流星數量多且穩定，流星速度中等偏慢，約每秒35公里，偶有明亮的火流星出現，更添觀賞亮點。天文館指出，明日19時30分左右，當雙子座流星雨的輻射點從東北方升起後，流星數量將逐漸增多。由於殘月要到次日凌晨2時30分才升起，前半夜幾乎完全沒有月光干擾，是極佳的觀賞時段。

民眾若要觀賞，天文館建議選擇地勢開闊、光害較低的環境，都有機會欣賞到流星不時劃過天際的美景。無法前往野外觀賞或怕冷的民眾，也可透過「台北天文館YT」頻道觀看直播，舒適享受這場天文盛景。

年度壓軸「雙子座流星雨」觀賞時間。（圖／氣象署提供）

氣象署預報，明日晚間至下週一（15日）清晨受大陸冷氣團影響，全台偏冷。北部、宜蘭約11～12度，部分地區因輻射冷卻低於10度；中部、花蓮約13～14度；南部、台東及澎湖約15～17度，金門、馬祖約12～13度。山區氣溫更低，3500公尺以上高山接近0度。提醒民眾外出除了保暖之外，用路也須注意路面積冰。

