雙子座流星雨明達極大期！少光害＋上半夜無月光絕佳追星期

12月14日下午將迎來2025年雙子座流星雨極大期，中央氣象署提醒，最佳觀賞期落在14日晚間至15日清晨，肉眼可見流星雨，在15日凌晨前的無光害且開闊地點觀賞更佳。

中央氣象署預估14日晚間起雙子座流星雨最佳觀賞時段的各地天氣，以馬祖為最適合觀星地點。（圖／中央氣象署提供）

氣象署表示，14日晚間至15日清晨是2025年雙子座流星雨最好時機，不過追星族需注意，下弦月將於15日凌晨2時30分之後升起，月光影響下，會影響觀星效果，同時應選擇遠離城市、無光害且天空開闊的地點。

根據氣象署天氣預報，14日馬祖天氣最穩定，是最好的觀測地點，高山、中部、南部、澎湖與金門雖然也是穩定天氣，但中雲略多，追星恐怕要碰運氣。

此外，北部有高雲通過，宜花東地區雲量也偏多，東半側沿海還會出現低雲，均會影響觀星視野。

