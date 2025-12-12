雙子座流星雨每小時150顆大爆發 全台「追星地圖」出爐

2025年最親民、CP值最高的「雙子座流星雨」來了！作為年度三大流星雨之一，雙子座流星雨以「數量多、速度慢、亮度高」著稱，天文館預估今年極大期將落在12月14日，屆時每小時天頂流星數（ZHR）上看150顆，甚至有機會目睹超亮的「火流星」劃破夜空，是天文新手入門的最佳時機。

每小時百顆流星大放送 熬夜看也值得

根據台北市立天文館預測，雙子座流星雨的活躍期從12月4日一路持續到20日，而重頭戲「極大期」將在12月14日登場。雖然理論值每小時有150顆，但在無光害且視野開闊的環境下，肉眼實際每小時約可看到100顆流星，這數量已經相當驚人。

由於流星速度約每秒35公里，屬於中等偏慢，加上多呈現淡黃色或白色，不需望遠鏡就能輕鬆捕捉。當晚雖然有月光干擾，但月亮約在凌晨2點半左右西沉，之後便進入「無月光干擾」的絕佳觀賞期；若不想熬太晚，只要選擇背對月光方向，依然能有不錯的觀測體驗。

全台追星熱點曝光 南投台南活動多

本報也整理出全台「追星」熱點，像是南投合歡山，擁有全台首座國際認證的「暗空公園」，這裡不只光害零，還有「鳶峰星空劇場」可以看球型投影，搭乘台灣好行「清境線」就能輕鬆抵達，白天看綿羊秀、走天空步道，晚上無縫接軌看星星。

台南南瀛天文館在12月14日當晚也舉辦免費活動，有夜間講座、星空導覽，甚至還有高山直播；想搶先看的人，12月12日晚上在二寮觀日平台也有快閃觀測會，現場備有高倍數望遠鏡讓你一次看個夠。

除了上述熱點，北部的陽明山小油坑、擎天崗，中部的武陵農場、福壽山，南部的阿里山、墾丁龍磐公園以及宜蘭太平山，都是觀星聖地。

手機也能拍大片 腳架參數是關鍵

想要用手機或相機記錄下這一刻？切記「腳架」是必備品，千萬別手持。攝影達人建議，將設備切換至專業模式（Pro Mode），拉高ISO值，曝光時間設定在10至30秒，並使用廣角鏡頭，就能大幅提升捕捉到流星的機率，如果相機支援連拍或縮時攝影，設定好後就可以在一旁喝熱茶等待驚喜出現。

若真的懶得出門受凍，台北天文館YouTube頻道也將在12月14日晚間8點進行線上直播，讓你在被窩裡也能同步許願！