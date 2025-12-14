雙子座流星雨要來了！最佳觀賞時間、地點一次看

【緯來新聞網】台北市立天文館表示，雙子座流星雨將於14日進入極大期，被視為全年觀賞條件最佳的流星雨之一。根據國際流星組織（IMO）預測，今年極大期的天頂每小時流星數（ZHR）可達150顆，實際觀測量估約每小時可見100顆左右。民眾可天文館YT直播共襄盛舉。

雙子座流星雨極大周日登場。（圖／台北市立天文館提供）

這場流星雨的母體是編號3200的小行星法厄同（Phaethon），是少數並非源自彗星的流星雨。其特點為數量穩定、亮度分布佳、速度中等偏慢，約為每秒35公里，偶有火流星出現，增加觀賞亮點。

台北天文館表示，14日約19時30分後，雙子座的輻射點將從東北方升起，預計流星出現數量會隨之增加。由於月光干擾較少，前半夜是較理想的觀賞時段。適合選擇遠離光害、視野開闊地點觀賞。



此外，台北天文館也預計自當晚20時起，在合歡山進行線上直播，供無法外出觀賞或不便前往觀測地點的民眾觀看。更多天象資訊可參閱該館官方網站的「天象預報」專區。

