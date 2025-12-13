雙子座流星雨 氣象署：最佳觀賞14日入夜到15日晨

（中央社記者黃巧雯台北13日電）雙子座流星雨明天下午將達極大期，氣象署今天說，適宜觀測時間為明晚至15日晨，馬祖天氣穩定，觀星合適度最佳；因冷氣團來襲，北部低溫11到12度，局部地區探10度，提醒應注意保暖。

中央氣象署在臉書「報天文-中央氣象署」發文表示，雙子座流星雨極大值將出現在明天下午，適宜觀測時間為明天入夜至15日晨，上半夜不受月光影響，流星雨肉眼可見，但需選擇遠離城市、天空開闊無光害的地點。

氣象署表示，明天各地天氣逐漸轉為穩定，但高空有雲層通過北台灣上空，可能會稍微影響天空的能見度。

氣象署還公布各地觀賞流星雨合適度，以馬祖天氣穩定為最佳，高山、中南部、澎湖、金門同樣天氣穩定，但中雲稍多，雲間碰運氣，至於北部、宜花東雲量偏多，東半側沿海易受低雲影響視線，北部有高雲通過，影響天空能見度。

由於今晚大陸冷氣團南下，氣象署預測，明晚至15日晨低溫，北部、宜蘭約攝氏11到12度，局部地區受輻射冷卻影響，可能低於10度，中部、花蓮約13到14度，南部、台東、澎湖約15到17度，金門、馬祖約12到13度

氣象署提醒，戶外觀星務必做好保暖準備，沿海、空曠處風大，體感更冷，衣著應注意防風，且越往山上越冷，海拔3500公尺以上高山氣溫接近0度，除了保暖之外，用路也須注意路面積冰。（編輯：李亨山）1141213