雙子座流星雨、水星西大距、月近昴宿星團 齊現12月星空

（圖／臺北天文館提供）





臺北天文館表示，冬季夜空亮星特別多，12月的燦爛星空十分精彩，先後有水星西大距、歲末最後一場雙子座大型流星雨，還有月近昴宿星團陪伴跨年，民眾將可大飽眼福！

天文館指出，12月8日水星西大距，為今年最後一次適合觀賞水星的時段，水星亮度-0.5等，黎明5時30分至天亮間，只要朝東南東方低空搜尋，不難找到這顆平時不易觀察的行星。

天文館說，12月14日是全年最精彩的雙子座流星雨極大期，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，實際每小時可觀賞到約100顆左右；當晚月相近殘月，凌晨2時30分左右才升起，對觀賞流星雨影響不大。雙子座流星雨的特色是流星速度中等偏慢且偶有明亮的火流星，可把握機會欣賞這場流星盛宴！

（圖／臺北天文館提供）

天文館表示，今年冬至在12月21日，當天太陽直射南回歸線，北半球將經歷一年中白晝最短、夜晚最長的一天，白晝時間僅10小時34分。雖然冬至並非太陽最晚升起或最早落下的日子，但當天日出與日落方位卻是全年最偏南的，不妨觀察看看這有趣的現象。

（圖／臺北天文館提供）

天文館指出，12月31日日落後，可見月球和昴宿星團連袂現身於西方天空，隨著時間推移，月球將貼近掠過猶如夜空寶石箱的昴宿星團，當晚21時月球與昴宿星團將相聚於2度範圍內，可惜當晚月相為盈凸月，明亮的月光將影響觀看昴宿星團，建議使用雙筒望遠鏡欣賞這場星月共舞的天象美景，同時迎接2026年的到來。

（圖／臺北天文館提供）

