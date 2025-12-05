雙子座流星雨 12/14合歡山暗空公園登場

一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。

合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進駐，未來將提供更多元的觀星服務。

廣告 廣告

即將到來的雙子座流星雨，根據台北市立天文館介紹，其流星特色為速度中等偏慢，約每秒三十五公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半明亮並帶有濃烈色彩。由於流星速度相對和緩，因此劃過後少有餘痕殘留，方便觀星民眾清晰辨識。

而南投縣擁有全台最多條台灣好行路線，其中「清境線」串聯高山景點的重要角色，民眾可從埔里出發，沿途經過霧社、青青草原等熱門景區，最終抵達翠峰站，再轉乘公車即可抵達鳶峰觀星平台。這條路線除便利地將遊客送達觀星點，沿途還能順道遊覽「青青草原」觀賞綿羊秀、漫步「清境高空觀景步道」，感受從低海拔到高海拔的植被變化與療癒氛圍，使觀星之旅成為一趟豐富的深度旅遊。

除了觀星，南投縣在年底仍有許多活動持續進行，像是南投花卉嘉年華系列活動，以及日月潭與清境星空派對跨年晚會，同樣可透過台灣好行網絡前往。無論是仰望流星、賞花，或是在高山迎接新年煙火，搭乘台灣好行都提供了一個輕鬆便捷的交通選項，讓民眾得以盡情享受專屬南投的冬季魅力。