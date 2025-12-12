雙子座流星雨12/14登場 北市天文館直播解說

（中央社記者陳昱婷台北12日電）今年最後一場天文大秀雙子座流星雨14日晚間登場，台北市天文館表示，屆時每小時天頂流星數上看150顆，且今年觀測條件非常好，幾乎完全沒有月光干擾，將從當晚8時起直播解說。

依據台北市立天文科學教育館天象預報，雙子座流星雨將在14日達到極大期，輻射點預計當天晚間7時許自東北方升起，流星數量隨著接近午夜將逐漸增多，每小時上看150顆，還有機會出現明亮的火流星。

天文館表示，由於當晚月相近殘月，且在隔天凌晨2時30分左右才升起，觀賞條件非常好，民眾只要在地勢開闊、光害低的環境就可以用肉眼欣賞，天文館也會透過「臺北天文館YT」YouTube頻道，從晚間8時起在合歡山上直播，陪伴民眾欣賞這場冬季夜空盛會。（編輯：李錫璋）1141212