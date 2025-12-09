雙子座流星雨12/14登場 南瀛天文館夜間觀測、講座與直播同樂

〔記者劉婉君／台南報導〕12月夜空即將迎來1年中最熱鬧的時刻！年度壓軸「雙子座流星雨」將於14日達到極大期，預估ZHR值(每小時可見流星數量)上看150，且當日月齡僅25，月光影響低，是今年觀測條件最好的流星雨之一。南瀛天文館當晚推出天文講座、戶外星空導覽與高山實地線上直播，與全國天文迷一同追星。

館方表示，雙子座流星雨是年度3大流星雨之一，以穩定、亮度高、數量多著稱，是每年最不容錯過的天象活動。從地面向天空觀察，可以看到流星彷彿從雙子座頭部的某一點向四方輻射而出，該位置即被稱為「輻射點」，當天將約於晚間7時從東北方升起，隨著夜色加深與輻射點高度上升，可見的流星數量也會明顯增加。

館方指出，雙子座流星雨的流星速度約每秒35公里，相對其他快速的流星雨來說較為「溫柔」，加上亮度偏亮，非常適合親子同賞、初學者入門。

南瀛天文館當晚除安排免費的天文講座、戶外星空導覽活動，還將由專業人員在高山光害更低的環境中即時記錄與解說，透過線上直播把第一手流星畫面帶給民眾。

