雙子座流星雨12/14登場 觀賞條件極佳 北市天文館將直播

台北市立天文科學教育館預告，今年最後一場天文大秀雙子座流星雨將於14日晚間登場，隨著接近午夜，流星數量增多，屆時每小時天頂流星數上看150顆，且今年觀測條件非常好，幾乎沒有月光干擾，只要在地勢開闊、光害低的環境即可以肉眼欣賞。天文館也將從當天晚間8時起在「臺北天文館YT」頻道直播解說。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，雙子座流星雨將在14日達到極大期，輻射點預計當天晚間7時許自東北方升起，隨著接近午夜，流星數量將逐漸增多，每小時上看150顆，還有機會出現明亮的火流星。

天文館表示，由於當晚月相近殘月，且在隔天凌晨2時30分左右才升起，觀賞條件非常好，民眾只要在地勢開闊、光害低的環境就可以用肉眼欣賞，天文館也會透過「臺北天文館YT」YouTube頻道，從晚間8時起在合歡山上直播，陪伴民眾欣賞這場冬季夜空盛會。