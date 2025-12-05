雙子座流星雨14日登場 台灣好行清境線助旅客合歡山輕鬆追星

合歡山暗空公園是全台首座、全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園。（圖：觀光處提供）

雙子座流星雨將在12月14日現身夜空，預計在無光害的理想條件下，每小時可觀賞近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，具備國際暗空認證的合歡山暗空公園成為民眾鎖定的觀賞重點。為便利遊客上山，交通部觀光署輔導、南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供便捷接駁服務，協助旅客輕鬆抵達鳶峰觀星平台。

合歡山暗空公園是全台首座、全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在低光害環境中能清楚欣賞星河與流星。鳶峰的「鳶峰星空劇場」採球形投影打造沉浸式空間，結合天文展示、互動導覽與自然生態介紹，讓遊客在等待流星雨時，也能深入了解合歡山的自然與文化。新經營團隊已進駐，未來將推出更多元的觀星服務。

根據台北市立天文館說明，雙子座流星雨的流星速度中等偏慢，每秒約35公里，亮度偏亮，偶爾可見明顯火流星，色彩鮮明，且因速度較和緩，劃過後不易留下餘痕，適合觀賞辨識。而南投擁有全台最多台灣好行路線，其中「清境線」串聯多處高山景點，旅客可由埔里出發，經霧社、青青草原等區域抵達翠峰站，再轉乘公車直達鳶峰觀星平台。沿途也可順遊青青草原綿羊秀與清境高空觀景步道，感受高山風景與多變植被，使觀星行程兼具深度旅遊特色。

南投縣觀光處表示，年底也有多項活動陸續登場，包括南投花卉嘉年華，以及日月潭、清境星空派對跨年晚會，均可透過台灣好行輕鬆抵達。無論是觀星、賞花或迎接高山跨年煙火，民眾皆能以便捷交通方式，享受冬季南投的多元魅力。

清境線與鳶峰公車資訊：清境線至翠峰：每日 3 班往返

翠峰往鳶峰：每日 3 班往返

更多南投旅遊資訊請參考：南投旅遊網或樂旅南投粉絲專頁。（張文祿報導）