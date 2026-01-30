雙學位役男枉死台64 ！ 政大學務長憶優秀過往：是我們想培育的人才典範

新北市台64線快速道路1/25發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。讀者提供



台64線日前發生乘客被多元計程車司機丟包後慘遭後車輾斃事件，死者25歲溫男原本下個月將從替代役退伍，大好青春戛然而止，留給親友無限哀痛。如今傳出，溫男是政大新聞系、企管系雙主修畢業的優秀青年，政大學務長蔡炎龍連日悲痛發聲：「溫男就是我們想培養出來的人才典範」，他並質疑整起事件疑點重重，尤其叫車平台的處理或對司機的處置都隻字未提，讓他「原本對Jason的離去，我就是悲傷。但，現在又多了一種憤怒。」

對於溫姓替代役男遭丟包命喪台64線的事件，曾與溫男多次接觸的政大學務長、應用數學系副教授蔡炎龍29日在臉書發文沈痛表示：「身為一位老師，最大的痛不是在Dcard上看到你精心設計、甚至犧牲許多東西才推出的課程，被罵得狗血淋頭。最大的痛是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止。」

蔡炎龍說，大家可能有注意到近日台64線上，有位乘客被某沒有媒體報出的多元計程車司機丟包，然後乘客不幸被連續四台車輾斃的消息。他談到，當他收到政大職涯中心通知的時候，正在回台北的高鐵上，「我當時就覺得許多奇怪的地方，但後面再說。總之，乘客是我們政大新聞系、企管系雙主修畢業的 Jason（溫男）。」

蔡炎龍說，想到Jason，他的眼淚無法止住的流下來，並說：「Jason就是我們想要培養出來的人才典範」。他談到，政大優秀的學生有好幾種樣貌。有些是非常自信、亮眼的外顯優秀；有些是像Jason，溫和謙虛的樣子。他談到，Jason不僅參加過政大首度的「北美（南北加）青年訪問營」，曾參訪NVIDIA、Apple、Google等等大企業，還安排了許多的課程，要求團員要提問。

蔡炎龍談到，Jason不但獲選為團員，更是成為核心的幹部，同時帶領了「活動組」、「攝影組」及「公關組」，每一組都在他的帶領下，都能提出很多讓企業主非常讚賞的深度問題，同時也讓參訪團非常順利、參與同學都收獲滿滿。

蔡炎龍回憶，Jason也常常幫政大職涯中心寫新聞稿，大概是我們史上新聞稿寫最好的時光。請他幫忙做一些事情，他不但都會協助，明明幫忙很多，還是非常謙虛的覺得他沒有做什麼。

蔡炎龍說，他一直相信Jason會有非常傑出的表現，「我的畫面就是有一天，Jason會回政大來，跟學弟妹們，分享他種種的冒險。只是這一天，永遠不會來了。」

蔡炎龍質疑，這個事件本身是個奇怪的事件，以往發生類似的事，平常就是車行第一個出來道歉，不管是開除或是暫時停止司機的合約，靜候調查。不然就是記者們圍著司機問，「你為什麼要丟包、現在後悔嗎？」之類的。雖然，他也不覺得這樣問是對的，「但車行是哪家，居然沒有媒體報。評論也沒有，不管是對事件的處理或是對司機的處置。然後，還想帶風向說這是Jason酒後和司機爭吵，踢椅子，或弄髒車子，司機怕有人身安全。」

蔡炎龍說：「不好意思，就算是這樣，真的把一位把已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行的許可的嗎？」他談到，何況錄音檔出來，Jason全程都是安靜的，似乎只有在司機請他不要踢車門或是椅子時說「好」，反而是司機罵了很多髒話，「本來，對Jason的離去，我就是悲傷。但，現在又多了一種憤怒。」

蔡炎龍今（30日）第二度在臉書發文表示，在知道一位過去的學生離世的第二天，他剛好在台大，第一次找到陳文成老師的紀念碑，「都是在生命要開始發光發熱的時候，突然終止。」他談到，陳文成的家人，至今還沒有得到真相。他當時並沒有想到，發生在現在，即使沒有那麼複雜，家屬還需要受到那麼多煎熬。

蔡炎龍難過地說，身為一個老師，寧願看到一個整天跟你爭吵的學生，有天回來笑談過去，或者說當年當他的種種。寧願有天他回來說當年他才是對的云云，也不願意聽到的是，他已離開人世。

蔡炎龍說，當然覺得，像離開的Jason那樣，那麼熱心，喜歡幫助別人，準備好要發光發熱的，是這樣的可惜，「即使投票都會投跟我不一樣的，即使覺得好像到頭來一事無成，只要好好的活著，就有無限的可能，也是對我，或著對許多你可能知道可能不知道的人，最大的安慰。年輕的生命離開，永遠是老師心中最大的痛。」

