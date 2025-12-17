雙寶媽到金仲獎房仲 信義房屋林勻媛留停復職更懂客戶的心
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
為了兩個年幼的子女，信義房屋七期市府店專案經理林勻媛育嬰留停4年，歷經這段職涯空白，剛復職時又正值新冠疫情爆發，整整7個月沒成交半件案子。雖也曾自我懷疑，但憑著「雙寶媽」經驗，復職後的林勻媛對客戶需求反而能有更深入且具同理心的了解，加上信義房屋全台直營，提供堅實後盾，林勻媛復職之路不僅倒吃甘蔗，今年更奪得房仲介奧斯卡獎「金仲獎」殊榮。
就讀社工系的林勻媛，曾陸續在庇護機構、早療與安養中心工作，因緣際會加入信義房屋，在她眼中，房仲與社工的工作有相同的本質，也就是服務精神。
歷經6年房仲職涯歷練，林勻媛卻選擇在事業起步時，停下腳步迎接大女兒來臨。店長林志偉回憶，多年前的林勻媛是個願意為服務拼到最後一刻的女生，即使挺著肚子，也堅持把手上案件做好才安心休息；成為母親後，她放下成績與制度帶來的光環，全心投入家庭四年，重新理解「家」的意義，也更能與客戶的成家故事同頻共感。
復職回歸職場，林勻媛卻沒有華麗開局，甚至懷疑自己是否回得太晚。她笑說，剛復職，除了「業務思維」以及對市場的掌握跟不上，還剛好遇到新冠疫情爆發，許多產業紛紛傳出休無薪假，也有不少房仲同業轉職，「幸好公司給予底薪保障、該有的福利待遇一點沒少，包括第二胎12萬元津貼，等於每月加薪1萬元，甚至留停前一年還沒領到的年終獎金，復職後仍能領到！」讓她無後顧之憂重新學習、適應，順利度過前7個月「零成交」的陣痛期。
成為雙寶媽的林勻媛，回歸房仲職場，對工作意義有更深一層的體悟。例如有些客戶在意5萬、10萬元議價空間，林勻媛認為，「其實那是一個小家庭的月收入、要支撐一個家不容易」，所以她會為了這看似小小的一點金額，盡力在買賣雙方之間溝通；又如有客戶帶著小小孩來看房，一開始很擔心不到2歲的孩子太吵鬧，她也會貼心準備好貼紙、小玩具，還事先把屋內孩子跑跑跳跳可能受傷的地方處理好。
客戶需要買賣屋的重要時刻，不見得都是「好消息」，林勻媛說，曾有客戶離婚後想搬離起家厝，透過她順利換屋展開新生活，兒子長大後，又透過她買了一間給兒子的房子，「一路上陪伴客戶面對人生重要關卡」。林勻媛認為，這就是房仲工作最大的意義與成就感來源；今年，她更得到「金仲獎」肯定。
許多人認為房仲工作難以兼顧家庭，林勻媛卻認為，雖然有時假日確實需要帶看、洽談、簽約，但國定三節固定休假、平時也可以安排週末輪休，工作時間也相對彈性，「聰明工作、好好分配時間」，工作與家庭並不是需要二選一的選擇題。又如重返職場後的某一年，林勻媛母親突然生病，她每天往返醫院、公司與住家，生活幾乎被拉到極限，但客戶服務從未鬆動。
林勻媛的店長林志偉也形容，林勻媛是店內「標竿型學姐」，學習意願高、樂於向夥伴分享成交細節與工作心法，手心向下，哪裡需要就往哪裡補；同事也形容她「再忙，步驟也不亂」，案件進度清楚、資訊傳遞穩定，是新人心中的好榜樣。
信義房屋今年獲親子天下「友善家庭職場」獎項肯定，是大型服務組裡中唯一獲獎的房仲業，許多家庭福利構面中都名列標竿，包括提供第二胎（含）以上12萬元生育獎金，自2013年推出以來，累積已發出超過8000萬，「彈性福利」信福幣制度則讓員工每年最多可獲得1.5萬元額度，用於支付子女托育等開銷；而在勤假部分，信義房屋的家庭照顧假優於《勞基法》規定，一年可請14天，總公司幕僚部門也有彈性工時制度，方便顧及家庭分工需要。信義房屋表示，希望透過種種不斷優化、友善家庭的措施，打造員工「好工作、好生活」的職場環境。
更多FTNN新聞網報導
房仲業唯一獲獎 信義房屋獲頒《親子天下》友善家庭職場獎
北市斯文整宅二期公辦都更案簽約 商圈翻新發展潛力受矚目
展「先義後利」精神 信義房屋永康勝利店成社區的好厝邊
其他人也在看
10月房市預售揭露量重回3000件 但量能仍偏低落
MoneyDJ新聞 2025-12-16 17:18:11 新聞中心 發佈信義房屋(9940)今(16)日表示，統計今(2025)年10月預售揭露資料，10月全台預售揭露件數重回3000件，月增3成、年減4成，擺脫了第三季單月不到3000件的窒息量，但對比過去景氣欠佳時單月還有4000、5000件的預售揭露量能，一手市場交易量能還是偏向低落，屬於個案表現市場。 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從預售即時揭露以來的52個月來看，平均單月預售揭露量為8100件，一般景氣水準單月約8000件，景氣欠佳時一個月約5000件，景氣熱絡則單月會超過一萬件，不過今年第三季單月僅有2700件，可以說預售市場出現窒息量，量縮過頭後也會出現一小波反彈，不過觀察短期市況表現，應該還是短期的反彈。 統計顯示，今年10月預售揭露量達3078件，月增32%，主要9月表現實在太冷清，導致基期甚低，10月則出現雙位數的月增表現，但相較去年同期仍減少41%，至於區域分布，交易量最大的新北市10月揭露660件，月增4成且年增24%，可能與部分個案銷售順利帶動，桃園市588件，月增5成但年減幅度也達59%，台中市剩Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
房仲業唯一獲獎 信義房屋獲頒《親子天下》友善家庭職場獎
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導今年，台灣新生兒人數再創新低，全年恐跌破13萬；《親子天下》調查發現，政府近年陸續推出各式育兒支持政策，「最後一哩路」...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI泡沫化？ 龔明鑫指仍在初升段：明年人均GDP將破4萬美元
經濟部長龔明鑫16日出席由經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025/大師論壇」，他在專題演講表示，在AI（人工智慧）需求持續強勁帶動下，台灣出口動能可望延續，明年商品出口有望突破6600億美元，在人均所中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 52
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 7
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 2
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 21
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 13 小時前 ・ 50
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 197
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 52
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 3
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 185
復華「主動式ETF」00991A掛牌第一天!爆逾9萬張大量 奪ETF成交王
台股主動式ETF新兵-主動復華未來50(00991A) 今（18）日正式掛牌交易第一天，盤中最高觸及9.77元，成交量破9萬張居ETF成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 4
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 152