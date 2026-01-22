雙寶媽日吃800卡拚減肥！體脂率竟飆57%成泡芙人

一名雙寶媽為了瘦身，每日僅攝取一餐且熱量嚴格控制在800大卡以內，整天只吃一大盆生菜沙拉搭配一塊雞腿肉，沒想到站上體脂機後，體脂率竟高達57%，身體近6成都是脂肪，讓她超級崩潰。

一名雙寶媽為了瘦身，每日僅攝取一餐且熱量嚴格控制在800大卡以內，體脂率卻高達57%。（示意圖／Pexels）

營養師陳冠蓉分享在臉書「蓉媽咪營養師健康寶典」發布影片指出，減肥要有方法，如果只是靠著意志力少吃，每天多跑5公里，很有可能這輩子都瘦不下來，還會越減越胖。她表示，只靠意志力少吃來減肥，身體會以為遇到飢荒而啟動節能模式，一旦恢復正常飲食，吸收率變得超級好，脂肪回來的速度比誰都快，這就是「溜溜球效應」。

陳冠蓉強調，天天餓肚子反而會變成體脂率超高的泡芙人，因為以餓肚子方式減肥，身體掉的大部分是水分和肌肉，脂肪反而不會掉。她進一步說明，完全不吃碳水化合物和油脂，身體接收到的訊息就是快要餓死，結果導致代謝率不足。由於蛋白質攝取不夠，開始出現掉髮、免疫力變差等問題。

陳冠蓉強調，天天餓肚子反而會變成體脂率超高的泡芙人。（圖／Photo AC）

陳冠蓉建議，與其拚命虐待身體，不如理解營養來增肌減脂，從現在開始落實三件事。第一，每餐吃一碗以上的蔬菜。第二，每餐攝取一巴掌大的蛋白質食物，例如豆腐、魚、雞肉、蛋。第三，天天攝取2至3份的好碳水食物，例如糙米、藜麥、鷹嘴豆。她表示，若想有效增肌減脂，餐餐要有蛋白質、蔬菜與好碳水，用對方法減肥會發現體脂率開始下降，也不會因蛋白質不夠而狂掉頭髮、免疫力差。

根據標準，女性體脂率會隨著年齡略為提高，20至39歲女性正常體脂率約在21%至32%之間，體脂率過高即是俗稱的泡芙人。減重醫師蕭捷健在粉專發文指出，泡芙人在醫學上常被歸類為代謝異常但體重正常的族群，相較於健康的正常體重者，體重正常的泡芙人長期心血管風險高出2到3倍。

