雙屍掛車頭！他24小時經過「方向盤鎖死」超毛 網驚：抓交替

小貨車撞毀，駕駛及乘客不治。（圖／東森新聞）





國道3號嘉義縣竹崎路段近日發生2起嚴重意外，7日上午一輛小貨車追撞前車，小貨車駕駛與乘客雙雙喪命，沒想到不到24小時，同一地點又發生一起水泥車翻覆意外，讓人不禁懷疑是「抓交替」。

7日上午10時20分，國道3號南下291.3公里嘉義竹崎路段發生嚴重車禍，31歲盧姓男子駕駛小貨車載著38歲菲籍移工，因不明原因追撞前方大貨車，撞擊力道猛烈，小貨車車頭全毀變形，兩人均當場無生命跡象，送醫後宣告不治。

事故現場零件、碎片散落路面，車上兩人遺體掛在車頭，死狀慘烈，地面也滿是碎片，現場一片狼藉，國道南下車道一度封閉，後方車流回堵約4公里。

然而同一路段不到24小時又再度發生車禍，8日上午11時10分，一輛水泥預拌車翻覆，駕駛自行脫困，死裡逃生後向警方表示，是因為方向盤突然鎖死才會釀禍。這起事故與前一日車禍相距不到300公尺，不禁令人懷疑是否是「抓交替」。

