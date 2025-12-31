雙屍車禍「撞死或輾屍」？遺體臟器噴出輾成碎肉 高大成曝關鍵：看血量

記者潘靚緯／台中報導

台19線元長路段2死車禍的行車紀錄器畫面曝光，林姓駕駛甘蔗貨車行經事故路段時，騎單車的老伯與女騎士已倒臥在車道上，遭林男貨車輾過。（圖／翻攝畫面）

雲林台19線元長路段，昨（30日）凌晨發生驚悚死亡車禍，一名60多歲李姓單車騎士與40多歲李姓女機車騎士，疑似遭車輛撞擊後倒臥車道，慘遭路過車輛輾壓，李姓男子的臟器外露，兩人遺體支離破碎，雙雙死亡。警方調閱監視器，逮捕一名涉案的甘蔗車駕駛林男到案，研判還有另一輛肇事車輛。法醫高大成從生物跡證角度分析，點出必須先釐清死者是「撞死」或「輾死」，才能知道是生前或死後遭輾。

要釐清2名死者是遭撞擊死亡或輾屍，高大成表示，關鍵在於血量與有無噴濺痕跡。(圖／翻攝畫面)

高大成指出，判斷死者被撞死還是輾死，關鍵核心在出血反應，人體活著時心臟仍在跳動，若遭到車輛輾過，受創部位會有大量出血，若是死後才被輾過，出血量非常不明顯，另一個重點是「骨折跟出血位置」，若骨折處周遭有大量血跡或血腫，代表是生前造成的傷害，若骨折的地方沒有太多血跡，比較大可能是死後才被輾骨折。

廣告 廣告

由於這起車禍造成李姓單車騎士臟器外露，甚至肢體遭輾過呈血肉模糊狀，高大成表示，一般車輛撞擊不會造成如此嚴重的傷害，9成以上都是比較重的大貨車輾過，才可能造成臟器外露。

肇事的大貨車是撞擊死者造成死亡，還是輾過造成死亡，或僅是輾過造成遺體損壞？法醫高大成建議檢警，可仔細勘驗輪胎的輪溝，有沒有血跡或是DNA反應，底盤有沒有噴濺到血跡，如果有血跡噴濺的跡證，很可能就是輾過造成死亡。透過科學跡證交叉比對，有助還原這起離奇車禍的過程，釐清肇事責任。

台19線雲林元長路段發生2死車禍，其中一名李姓單車騎士的遺體臟器外露，另一名機車女騎士下半身遭輾過，現場慘不忍睹。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

彰80歲嬤慘被撞飛倒地 肇事駕駛嚇傻沒下車 8騎士路過無人理畫面曝

養生會館公審女員工PO網 反被警抓包「抓龍筋」 女老闆挨告又判刑

台中跨年焰火施放180秒！警義消出動800員維安升級 下午3時禁飛空拍機

蹲馬桶「座圈」突碎裂害重傷終身殘疾 顧客怒告美連鎖牛排館求償156萬

