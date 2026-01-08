雙層不鏽鋼碗「裝熱油爆炸」專家揭原理：單層還比較安全

不鏽鋼碗耐摔又好清潔，是許多家庭的常備餐具。近日大陸一名女子用「雙層不鏽鋼碗」盛裝熱油，沒想到碗突然爆炸，導致她全身多處嚴重燙傷。化學工程碩士、五甲國中校長鍾志華提醒，雙層不鏽鋼碗中間有密閉空氣層，遇高溫熱油時，熱脹冷縮造成空氣膨脹，超過碗承受極限，就可能瞬間炸裂。

綜合陸媒報導，大陸湖北省恩施市一名女子在家做飯時，隨手拿了一個雙層不鏽鋼碗盛裝熱油，沒想到碗突然爆炸，導致她面部及身上多處嚴重燙傷。報導提醒，若要盛裝熱油，可選擇標明「高硼硅」或「耐高溫」的玻璃碗，或使用單層不鏽鋼碗，以降低危險。

廣告 廣告

根據《中視新聞》報導，化學工程碩士、五甲國中校長鍾志華表示，雙層不鏽鋼碗可以防燙，但中間為密閉空氣層，遇到高溫熱油時，內部空氣膨脹超過碗的承受極限，就可能瞬間破裂。

除了雙層不鏽鋼碗，普通玻璃碗在遇高溫時也容易破裂，而薄壁陶瓷碗受熱脹冷縮影響，若碗壁過薄，也可能炸裂。專家提醒，選購碗盤時應選擇材質耐高溫、品質良好的產品。

更多中時新聞網報導

李洋首赴亞太棒球場 大讚滿意

營養午餐免費 侯友宜：中央應統一作法

黃明志賀歲出新曲 高調復工盼運勢回升