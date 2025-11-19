雙層公車要來了！這些路線將優先實施

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

雙層公車有譜了。交通部最近正面回應，指出已於13日進行法規預告公告，預計明（115）年第一季完成修法，屆時雙層巴士將可正式上路，有效紓解國內公共運輸通勤壓力，邁入新的里程碑。

雙層公車有譜了，預計明年1月完成修法。（示意圖／翻攝維基共享資源）

桃園市長張善政今（19）日主持市政會議表示，為因應公車駕駛員人力短缺，以及高速公路在上下班尖峰時段容易發生壅塞情形，市府早在前年向交通部建議開放雙層巴士行駛於國道與快速道路，終獲正面回應。

張善政指出，雙層巴士可提供上、下兩層一共60席座位，相較於現行公車40席，可以大幅提升50%運能，載運更多乘客，有助減少通勤民眾排隊久候，或因車輛客滿無法上車的情形。

張善政說明初步規畫，未來實施雙層巴士的路線，將優先從運量大、民眾反映頻繁的通勤路線著手，包含：國道客運9023（桃園-劍潭）、9005（桃園-內湖），以及市區公車709（平鎮-龍潭-永寧）、710（大溪-永寧）、713與715（八德-永寧）等路線。市府預計明年1月修法後，儘速引進雙層巴士，但考量車輛成本較高，市府將盡力協助業者爭取中央補助經費。

張善政也呼籲勞動部儘速研議開放僑生擔任大客車駕駛，以因應當前國內駕駛人力短缺問題，相信有助於補足公共運輸人力缺口，解決國內公車駕駛員不足的營運瓶頸。

