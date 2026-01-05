雙層巴士上國道 北基桃有望先行

交通部公共運輸及監理司說明，觀光用的開頂式巴士限高4.4公尺，未來上國道的車型車頂必須是「封閉式」，限高為4公尺。示意圖為觀光用開頂式巴士。（本報資料照片）

部分尖峰時段的國道客運時常滿載，如台北往返桃園、台北往返基隆等，乘客在尖峰時段可能要等2、3輪才能上車，加上客運業面臨缺工，業界和地方政府盼開放雙層巴士行駛國道，交通部去年11月預告修法、本月正式公告實施，接下來由地方政府與客運公司討論路線問題，但雙層巴士造價高，業者期盼政府提供購車補助。

為解決國道客運通勤路線尖峰時段的量能不足，以及駕駛員缺工問題，業界尋求多種管道解決運能問題，其中包括開放雙層巴士行駛國道。交通部公路局統計，公路客運缺員約700名駕駛、市區客運缺員約1300名駕駛，合計缺員2000名駕駛。包括新北市、桃園市及部分客運業者，都曾向交通部爭取開放雙層巴士行駛國道。

不過，雙層巴士行駛於國道面臨重心較高以及車速等安全問題。交通部經蒐集國外做法及相關資料後，評估可行，去年11月預告修正「道路交通安全規則」及「高速公路及快速公路交通管制規則」部分條文，並在本月公告自115年1月1日起施行，將雙層公車增列可供公路汽車客運業作為公共汽車使用。

交通部公共運輸及監理司說明，觀光用的開頂式巴士限高4.4公尺，未來上國道的車型車頂必須是「封閉式」，限高為4公尺。另配合車輛型式安全審驗管理辦法車輛車身規格規定，針對雙層巴士走道有效寬度，由32公分修正為45公分。

雙層巴士看似能解決運能不足與缺工問題，但據了解，多數業者仍在觀望，評估其效益與公司財務是否可行。不願具名的業者指出，一輛巴士能多載客，對解決運能當然會有幫助，但雙層巴士的造價極高，一般的國道車造價約550萬元，雙層巴士造價則要1500萬至1800萬元，運能多50％、價格卻差3倍。

該業者直言，當價格和效益不成比例，客運公司當然不願虧本投入，因此希望有政府的補助支持，目前國道車沒有換車補助，除非是換電動車，不過價格也有限，若要購買雙層巴士，會希望政府至少補助到一半的價格。

公路局長林福山回應，雙層巴士補助已有納入評估，會再了解地方需求，並列入公共運輸計畫。