「雙峰寶塔落成啟用」苗栗縣長鍾東錦出席剪綵祈福

【警政時報 林照東／苗栗報導】雙峰寶塔今（17）日在苗栗縣銅鑼鄉舉行落成啟用典禮，正式對外啟用地下一層納骨設施。典禮現場政壇、宗教界及地方產業代表齊聚，苗栗縣長鍾東錦親自蒞臨主持剪綵，象徵地方生命禮儀設施邁入新階段。

雙峰寶塔落成啟用典禮中，苗栗縣長鍾東錦（中）出席致詞，與地方民意代表及宗教界人士一同參與活動，現場氣氛莊重。（圖／記者林照東攝）

雙峰寶塔座落於苗栗縣銅鑼鄉樟樹東段451、453地號，基地面積達8,818.60平方公尺，整體規劃地上一層、地下一層。本次啟用範圍為地下一層，共設置7,965櫃位，可容納14,935罐，相關設施已取得苗栗縣政府核發之啟用許可，核准文號為府民生字第1140024461號，符合現行殯葬管理相關法規。

民進黨秘書長徐國勇、前內政部長余政憲，以及宗教界貴賓包括國際嘎檔巴法脈大德 慧吉祥大活佛、中國佛教會副理事長 上明下光大和尚 等人，於寶塔大殿前合影留念。（圖／記者林照東攝）

啟用典禮除剪綵儀式外，並同步舉行祈福法會，由宗教界大德主法，為地方發展與民眾生活祈願平安。政界方面，除苗栗縣長鍾東錦出席外，民進黨秘書長徐國勇、前內政部長余政憲亦到場致意，展現中央與地方對民生設施及公共服務的關注。

宗教界貴賓同樣齊備，包括國際嘎檔巴法脈大德慧吉祥大活佛、中國佛教會副理事長上明下光大和尚，以及佛頂山朝聖寺上覺下德大和尚等人蒞臨，為典禮增添莊嚴氛圍。

雙峰寶塔落成啟用典禮期間，主辦單位（新滿昌殯葬有限公司）捐贈新台幣十萬元急難基金善款予銅鑼鄉樟樹村，回饋地方社區，縣府與地方代表共同見證。（圖／記者林照東攝）

雙峰寶塔董事長葉文琪表示，寶塔的落成啟用，代表地方在生命禮儀設施上的一項重要里程碑，未來將持續配合政府相關規範，提供合法、安全且具人文關懷的服務空間，回應地方民眾對慎終追遠與追思環境的需求。

雙峰寶塔落成啟用典禮後，董事長葉文琪（前排中）與工作團隊於大殿前合影留念，象徵設施正式啟用，迎接服務地方民眾的新階段。（圖／記者林照東攝）

主辦單位指出，雙峰寶塔未來除提供納骨與追思功能外，也將定期舉辦法會活動，結合生命教育與公益關懷，期盼成為地方公共服務與文化傳承的重要據點。

雙峰寶塔大殿內部一景，殿內供奉西方三聖佛像，整體空間莊嚴肅穆，搭配蓮花造型立柱與納骨櫃位設計，展現生命禮儀設施的人文與宗教氛圍。（圖／記者林照東攝）

• 設施名稱：雙峰寶塔

• 設施位置：苗栗縣銅鑼鄉樟樹東段451、453地號

• 基地面積：8,818.60平方公尺

• 本次啟用範圍：地下一層

• 啟用櫃位數：7,965櫃（14,935罐）

• 核准文號：府民生字第1140024461號

• 營業時間：09:00－17:00（週一至週日）

• 聯絡電話：037-985028

https://www.sinmanchang.com/

