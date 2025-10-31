雙帥再對決? 吳怡農表態選台北 暗酸蔣施政"市民心裡有數"

政治中心／屈道昀、陳泊翰、胡景順台北報導

九合一選舉將至，民進黨台北市長布局引發關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農正式表態參選，今天（31號）壓線到黨中央遞交參選意願表，被問到若獲黨提名，將和台北市長蔣萬安雙帥對決，吳怡農回應，與其談對決，最重要的還是回到市民這幾年，有無感受到生活品質變好。

帶傷現身民進黨中央，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，壓線遞交參選意願表，正式表態將投入2026台北市長選舉。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「我從今天開始會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們，面對面的對談，從家長到年輕人，從社區人士到創業家，我非常期待跟大家一起攜手，為台北的未來奮鬥。」

壯闊台灣聯盟發言人吳怡農表態選台北市長。（圖／民視新聞）





吳怡農表態參選，等同於向台北市長蔣萬安宣戰，若民進黨真派他出線，有望再現2019年立委選舉，雙帥對決場面。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農：「我覺得最重要的還是回到，市民朋友們每個家庭們，過去三年過去四年，我們有沒有感受到，我們的生活有變好，那這個我相信大家心裡都有數。」

記者vs.台北市長蔣萬安：「我就是全力拚市政，謝謝。」





吳怡農表態參選有望再現2019年立委選舉雙帥對決。（圖／民視新聞）





蔣萬安短短8個字回應，看來信心十足，不過同樣呼聲也很高，還有民進黨立委王世堅，以及台北市議員苗博雅。

記者vs.立委（民）王世堅：「我一定盡我全力幫他，他前兩次選立委我也都有全力幫他，（委員今天最後一天不考慮登記嗎），我不我不，要讓最強的出來，那我知道我不是最強。」

台北市議員（社民）苗博雅：「他之前選立法委員的時候，我也曾經這個幫他助選幫他站台過，他真的是個非常好的人才，民進黨並沒有來跟我接觸過，任何相關的事情，我想在台灣現在全民最期待的是團結，團結的意思是，我們可以不同黨，但是我們一定要同一國。」





民進黨台北市長選舉將由誰出線引關注。（圖／民視新聞）





一向藍大於綠的台北市，民進黨勢必得推出最強人選，才能力拚一搏。

