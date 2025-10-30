雙帥對決有望再現？吳怡農壓線爭取提名：明天遞交台北市長參選意願表
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
備戰2026縣市首長大選！民進黨徵召區開放有意願者登記參選至明天截止。為此，曾表態會把握機會服務選民的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，稍早表示自己明天下午將赴民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表。
吳怡農今日透過媒體群組表示，希望能以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。
民進黨選對會日前盤點台北市長人選，包括吳怡農、社民黨市議員苗博雅被點名，外界則看好秘書長徐國勇、立委吳思瑤、前秘書長林右昌。吳怡農在本月初也曾回應，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁。
更多FTNN新聞網報導
吳怡農今遞表爭取參選台北市長 王世堅：一定全力幫忙
吳怡農下午交參選意願書！王世堅連說4次「很好」：要借服務處、戰車都行
被民進黨列入台北市長人選？苗博雅回應了 提及「這4人」也是好人才
其他人也在看
明將壓線遞交參選台北市長意願表 吳怡農：爭取黨內支持
2026大選將至，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（30日）表示，明天下午2時，將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，希望以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。鏡報 ・ 17 小時前
沈伯洋挑戰蔣萬安？她批陰謀論：要製造分裂
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一大選，民進黨選舉對策委員會陸續拍板縣市長名單，有意參選者須於10月最後一天將表達意願表送交組織部。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，不過傳出罷團拱...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
是否要參選台北市長？ 王世堅表態了：「這些人」都非常適合
即時中心／廖予瑄、李美妍報導外界矚目民進黨如何布局2026年地方政府選舉，其中，綠委沈伯洋、王世堅等人，就被點名參選台北市長。對此，王世堅今（29）日出面受訪時回應，「完全沒有選市長的規劃」，並直指黨內人才濟濟，「我覺得沈伯洋是民進黨在北市的好人選」，還點名秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、立委高嘉瑜等人，「他們都非常適合。」民視 ・ 1 天前
看衰民進黨2026選情！周玉蔻點名這都「提名誰都選不上」 曝唯一出路
藍綠白積極備戰2026大選之際，除了民進黨視為票倉的南台灣之外，「首都攻防戰」派誰挑戰尋求連任的台北市長蔣萬安，也是一大焦點；不過仔此前被點名的民進黨立委王世堅、社民黨議員苗博雅以及壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農等選項中，資深媒體人周玉蔻則是清一色不看好。周玉蔻透過臉書發文，提到民進黨是否會讓立委沈伯洋挑戰台北一說，斷言不可能的同時，嘲諷當今的綠營高層「完全缺乏想......風傳媒 ・ 1 天前
爭取參選台北市長 吳怡農明壓線繳交意願表
民進黨積極布局2026選舉，黨內選對會訂出有意參選縣市長者，必須在10月31號前遞交「意願表」。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（30）日表示，明天將親自交出台北市長參選意願表。吳怡農宣布，明天是期限的最後台視新聞網 ・ 18 小時前
吳怡農下午交參選意願書！王世堅連說4次「很好」：要借服務處、戰車都行
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有意爭取台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，昨晚表態今（31）日下午兩點將赴民進黨中央交登記參選意願書，積極投入2...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
（有影片）／民進黨彰化縣長初選提前開打 黨內對邱建富辦公室有異見
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨彰化縣長初選尚未開跑，前彰化市長邱建富今（30）日在彰化市成立 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
盧市府大落漆！豬瘟疫調狀況外 台中購物節登錄QR Code也印錯
台中爆非洲豬瘟，疫調狀況百出，市政府忙滅火，台中市議員周永鴻今揭日前市長盧秀燕丟下豬瘟防疫說明記者會，堅持主持台中購物節宣傳大會，結果近來被發現連已經舉辦7年的台中購物節都大落漆，提供給商家的宣傳海報大出包，竟連登錄消費的QR Code都出錯，造成店家不便。周永鴻狠批盧秀燕防疫失靈，連拚經濟也螺絲掉自由時報 ・ 17 小時前
吳怡農宣布了！將參戰2026台北市長選舉 壓線赴黨中央遞交意願表
即時中心／廖予瑄報導外界矚目綠營如何布局2026年地方政府選舉，民進黨日前公告，欲參選2026年縣市長者，可在10月31日前填寫「表達意願表」，並送交組織部，以提供選舉對策委員會參考。對此，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，明（31）日將前往中央黨部遞交意願表，「盼成為台北最強戰力」，他並直言，未來將把台北市打造成一座更具韌性與前瞻性的首都。民視 ・ 18 小時前
蔣萬安有勁敵！吳怡農表態參選台北市長 週五赴黨中央遞交意願表
2026年九合一選舉，外界關心民進黨會派出哪位選將，來挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安，成為焦點。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布將於明（31）日赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
MLB》前海盜隊總教練Shelton接任雙城隊新教頭 今年開季初被解約
根據大聯盟官網報導，明尼蘇達雙城隊已選定Derek Shelton擔任新任總教練，只等球團正式對外確認。TSNA ・ 1 天前
川習會場外 民眾憂韓國受兩大強國角力影響 (圖)
美國總統川普、中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會談，現場維安升級。另有民眾擔憂兩大強國角力結果可能影響韓國。中央社 ・ 20 小時前
蔣萬安對手出現了！「壯闊台灣」吳怡農表態參選台北市長
台北市長蔣萬安的「超狂對手」是他？2026台北市長選舉，民進黨將派誰參選引發各界高度關注！壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農開出第一槍，表態將於明天赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。中天新聞網 ・ 19 小時前
美FCC擴大限制陸電信設備
美國為防堵資安漏洞，聯邦通訊委員會（FCC）28日一致通過新規，擴大限制中國製電信與監控設備流入美國市場。新措施將堵住既有法規漏洞，進一步防止華為、海康威視等中資企業的舊型號設備，繼續進口或在美國銷售。分析稱，此舉被視為美國加強科技與資通安全防線，持續對北京施壓的最新動作。工商時報 ・ 1 天前
MLB》國民隊新總教練Butera只有33歲！53年最年輕教頭 2023WBC義大利教練來台比賽
華盛頓國民隊新總教練即將揭曉，在8月7日滿33歲的Blake Butera將出任總教練。將成為自1972年Frank Quilici以33歲又27天之齡執教雙城隊，53年來大聯盟最年輕的總教練。TSNA ・ 14 小時前
馬太鞍溪堰塞湖重建條例三讀 經費300億、災區重建列10大項
[Newtalk新聞] 針對花蓮災情，立法院今（31日）三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，主管機關為行政院公共工程委員會，總經費為300億元，依照條例條例，編列預算的中央各部會，要在條例施行後兩個月後提出災害復原重建計劃，而所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。 針對對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，行政院原希望修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，以追加250億元方式來處理；國民黨團則主張應另外提出特別條例，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商後，歷經2小時左右的討論，同意以「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」協助災民，所需經費也從藍黨團原先提出的200億元，提升至上限300億元。 該特別條例並於今天上午11點，由韓國瑜宣布三讀通過。依照條例條文，本條例所定災區，為因花蓮馬太鞍溪堰塞湖之受創地區，其範圍由行政院公告之。 而本條例之中央執行機關為中央各目的事業主管機關；地方執行機關為花蓮縣政府。 在特別條例第四條中明訂， 災區復原重建整治項目，包含：農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通新頭殼 ・ 3 小時前
壓線遞件參戰2026台北市長 吳怡農喊打造前瞻首都拚二戰蔣萬安
2026台北市長選戰倒數一年，由於國民黨現任市長蔣萬安聲勢頗旺，加上台北市藍營基本盤穩固，綠營相對艱困，儘管行政院副院長鄭麗君、台北市議員苗博雅、外交部長林佳龍、前民進黨祕書長林右昌等人頻頻被點將，但該派誰出戰目前尚未定案。而45歲的吳怡農曾任新境界文教基金會...CTWANT ・ 19 小時前
與詐團搶人 屏縣警局成功阻詐近4億元
屏東縣警察局與百工百業跨域合作及異業結盟，展開「與詐團搶人」防詐策略，至今已成功阻詐近四億元。屏東縣警局為搶先攔阻詐騙受害人匯款，積極與百工百業跨域合作及異業結盟，透過資源共享方式，由警方提供最新防詐資訊予各行業轉發分享，再藉由各行業回饋可疑詐騙情資的合作模式，用「熊讚的守護」全面防護屏東鄉親錢財不被詐。屏縣警局昨（卅）日與屏東市玉皇宮、慈鳳宮、屏東郵局、新光銀行東港分行、吉隆鋼鐵及中洲建設等單位，進一步宣佈推動「全民防詐」計畫，打造屏東為一個安全、可信賴的宜居生活環境。屏縣警局統計指出，今年一至九月受理詐欺案件三千七百八十三件，較去年同期減少七百三十一件；財損金額十五億三千多萬元，減少兩億一千餘萬元；攔阻金額近一億八千萬元，增加四千多萬元，總計減少民眾近四億元受詐財損金 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
「鍾馗」打電話要帶你走？玩家爸誤信手遊語音突懺悔 嚇壞全家
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導中國手遊《王者榮耀》為慶祝上市10週年，近日推出「英雄語音致電玩家」活動，沒想到卻意外引發烏龍。一名玩家在社群平台發...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
批台中市府非洲豬瘟疫調反覆 綠議會黨團赴監院遞陳情書
台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨台中市議員今（31）日赴監察院遞交陳情書，直指台中市政府防疫反應延宕，疫調反覆修改，監察院應調查台中市政府各相關局處於此次事件中是否有怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實等情事，並釐清各級主管責任。此外，多位市議員更高喊農業局長張敬昌及環保局長陳宏益下台。中時新聞網 ・ 3 小時前