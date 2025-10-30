雙帥對決有望再現？吳怡農壓線爭取提名：明天遞交台北市長參選意願表

[Newtalk新聞] 針對花蓮災情，立法院今（31日）三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，主管機關為行政院公共工程委員會，總經費為300億元，依照條例條例，編列預算的中央各部會，要在條例施行後兩個月後提出災害復原重建計劃，而所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。 針對對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，行政院原希望修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，以追加250億元方式來處理；國民黨團則主張應另外提出特別條例，立法院長韓國瑜昨召集朝野協商後，歷經2小時左右的討論，同意以「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」協助災民，所需經費也從藍黨團原先提出的200億元，提升至上限300億元。 該特別條例並於今天上午11點，由韓國瑜宣布三讀通過。依照條例條文，本條例所定災區，為因花蓮馬太鞍溪堰塞湖之受創地區，其範圍由行政院公告之。 而本條例之中央執行機關為中央各目的事業主管機關；地方執行機關為花蓮縣政府。 在特別條例第四條中明訂， 災區復原重建整治項目，包含：農業復原、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水、瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通

新頭殼 ・ 3 小時前