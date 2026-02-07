雙帥拚助選 為自民黨總裁鋪路

日本各政黨全面動員重量級人物站台助選，為8日登場的眾議院大選作最後衝刺。除了首相高市早苗颳起旋風外，被視為「下一世代接班人」的防衛大臣小泉進次郎、政策調查會長小林鷹之，也奔走各地為盟友拉票，人氣明顯飆漲。外界認為，雙帥不遺餘力助選，是為未來的總裁選舉鋪路，並試圖藉此選戰，進一步鞏固自身在黨內的存在感與影響力。

44歲的小泉和51歲的小林，在去年的自民黨總裁選舉敗給高市，但2人目前仍在高市內閣任職。小泉近期跑選舉活動時，多次被請求抱嬰兒，但凡他一接手，寶寶們總是崩潰大哭。不過這卻讓媽媽們狂排隊，總得讓小泉抱上一抱自家寶寶。當然，這位「抱娃剋星」後來也漸入佳境，抱娃手勢愈發嫻熟，甚至有嬰兒在他懷裡安睡。

廣告 廣告

事實上，自選戰開打以來，小泉幾乎馬不停蹄地展開「鐵人拉票行程」。自1月27至2月3日，他已走訪14個都道府縣，其中有7地正是他去年在自民黨總裁選舉中，獲得最多黨員票的地區。

與小泉同樣備受矚目的，還有小林鷹之。他日前公開為一名埼玉縣候選人站台，而該名候選人正是在過去總裁選舉中，支持過小林的盟友。小林在演說中高喊將「推動負責任且積極的財政政策」，既回應選民期待，也再次強化自身政策形象。

自民黨內部人士坦言，小泉與小林在黨內的基層組織仍稱不上穩固。若這次選舉，與他們關係密切的候選人失利，將直接影響他們未來問鼎總裁之路。因此，2人此番積極奔走，被視為一場關乎政治前途的關鍵戰役。

除小泉與小林之外，自民黨為鞏固保守派陣營，總部也刻意安排多名保守派要角深入選區助選。當中包括財務大臣片山皋月、經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，以及經濟財政政策擔當大臣城內實。