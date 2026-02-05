雙幣卡成支付新寵！留學族年刷20萬、逾7成持卡人選「日圓」

〔記者李靚慧／台北報導〕春節長假與賞櫻旺季將至，海外刷卡需求攀升。萬事達卡調查７大雙幣卡的合作發卡行，「日圓」還是持卡人最偏好選擇的幣別，比例高達73%；不過，若是為了海外留學需求，美國(37%)雖是最受歡迎的留學目的地，但赴日留學人數也大幅成長，留學美、日、紐澳的學生平均每卡1年可刷出20萬元新台幣。

為滿足國人海外消費的需求，萬事達卡已與中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行推出雙幣卡產品，幣別可選擇日圓、美元、歐元。萬事達卡指出，信用卡已成為出國時主要支付工具，根據調查，過去1年有出國經驗的受訪者中，高達7成選擇使用信用卡消費，面對頻繁的海外消費需求，如何有效管理匯率風險成為留學生及海外旅客的關鍵考量。

廣告 廣告

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文分析，雙幣卡具備鎖定匯率低點、節省換匯手續費、降低攜帶大量現金風險等3大優勢，根據調查，雙幣卡持有者中高達73%持有日圓雙幣卡、42%持有美元雙幣卡，反映日本與美國為主要海外旅遊及留學目的地。

萬事達卡引用交通部及教育部統計指出，2025年1至11月國人出國人次較前一年度同期成長12%，2024年台灣留學生人數也較同期成長11%。美國(37%)仍是最受歡迎的留學目的地，但赴日本留學人數也在2024年大幅成長40%。

萬事達卡數據顧問服務團隊針對台灣留學生海外刷卡行為，進行匿名匯總數據分析，發現留學美、日、紐澳的學生平均每張卡年刷約20萬元新台幣，消費結構以教育相關支出占比最高(26%)，其次為零售商品(16%)及餐飲食品(12%)。在旅遊交通類消費中，透過線上旅遊平台或旅行社刷卡購買旅宿或行程的占比達45%，顯示留學生也積極安排旅遊體驗異國文化。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

買車前必看！2026年這10款車將「迅速跌價」 日系車佔5款

美股收盤》AMD崩逾17％！費半重挫4.36％ 台積電ADR跌近3％

「退休一定要有目標嗎？」 72歲阿公選擇什麼都不做 結果反而更快樂

