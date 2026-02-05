雙幣卡成支付新寵！留學族年刷20萬、逾7成持卡人選「日圓」
〔記者李靚慧／台北報導〕春節長假與賞櫻旺季將至，海外刷卡需求攀升。萬事達卡調查７大雙幣卡的合作發卡行，「日圓」還是持卡人最偏好選擇的幣別，比例高達73%；不過，若是為了海外留學需求，美國(37%)雖是最受歡迎的留學目的地，但赴日留學人數也大幅成長，留學美、日、紐澳的學生平均每卡1年可刷出20萬元新台幣。
為滿足國人海外消費的需求，萬事達卡已與中國信託銀行、玉山銀行、合作金庫、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行與國泰世華銀行推出雙幣卡產品，幣別可選擇日圓、美元、歐元。萬事達卡指出，信用卡已成為出國時主要支付工具，根據調查，過去1年有出國經驗的受訪者中，高達7成選擇使用信用卡消費，面對頻繁的海外消費需求，如何有效管理匯率風險成為留學生及海外旅客的關鍵考量。
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文分析，雙幣卡具備鎖定匯率低點、節省換匯手續費、降低攜帶大量現金風險等3大優勢，根據調查，雙幣卡持有者中高達73%持有日圓雙幣卡、42%持有美元雙幣卡，反映日本與美國為主要海外旅遊及留學目的地。
萬事達卡引用交通部及教育部統計指出，2025年1至11月國人出國人次較前一年度同期成長12%，2024年台灣留學生人數也較同期成長11%。美國(37%)仍是最受歡迎的留學目的地，但赴日本留學人數也在2024年大幅成長40%。
萬事達卡數據顧問服務團隊針對台灣留學生海外刷卡行為，進行匿名匯總數據分析，發現留學美、日、紐澳的學生平均每張卡年刷約20萬元新台幣，消費結構以教育相關支出占比最高(26%)，其次為零售商品(16%)及餐飲食品(12%)。在旅遊交通類消費中，透過線上旅遊平台或旅行社刷卡購買旅宿或行程的占比達45%，顯示留學生也積極安排旅遊體驗異國文化。
更多自由時報報導
北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論
買車前必看！2026年這10款車將「迅速跌價」 日系車佔5款
美股收盤》AMD崩逾17％！費半重挫4.36％ 台積電ADR跌近3％
「退休一定要有目標嗎？」 72歲阿公選擇什麼都不做 結果反而更快樂
其他人也在看
農曆年前發錢了！58億元壽險「大紅包」今起提早入帳 17家日程一次看
農曆年前錢入帳了！不少保戶一早醒來發現銀行帳戶多了一筆錢。長達9天的春節假期即將到來，各大壽險業者為因應保戶於春節期間的資金需求，紛紛提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，包括中信金（2891）旗下台灣人壽從今（5）日起提前發放，元大人壽支票也今日寄送。《Yahoo股市》整理各家壽險滿期金領取日程，提醒民眾記得刷本子確認。
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
惠特告贏三安光電！追回近15億元巨款 股價毫無懸念漲停鎖死
LED設備廠惠特（6706）4日晚間召開重訊記者會，證實與中國三安集團旗下公司爆發設備款爭議，仲裁結果出爐。該案已由中國國際經濟貿易仲裁委員會做主，要求湖北三安光電、泉州三安半導體支付設備價款、利息與補償等費用；若扣除惠特需負擔的逾期交貨違約金及部分律師費後，兩家公司合計仍須付惠特約新台幣14.91億元，以惠特實收資本額7.85億元換算，每股貢獻達18.99元，可望為去年前三季每股稅後淨損3.69元敗績添光。
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
低軌衛星全面暴衝！昇達科一度觸頂 華通強漲攜手「11檔」攻漲停...唯這「網通廠」營收慘淡大跌6%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（4）日受美伊局勢緊張與超微（AMD）財測不如預期影響，早盤一度翻黑大跌逾250點，所幸盤中在低軌衛星、記憶體、面板...
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
台廠免驚啦！ 華強北記憶體報價出爐 粉碎市場傳言
記憶體大缺貨時代還在繼續，雖然最近受到長江存儲擴產提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，但中國華強北號稱報價最準市場，報價根本沒跌，反而最高漲超過一成。看到台廠華邦電也喊說明年產能已經被預訂光，南亞科1月營收創新高，年增超過6倍，記憶體變成新的「戰略資產」也不為過！
黃金白銀慘崩想撿便宜？專家曝進場時機
[NOWnews今日新聞]黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要...
過年封關持股幾成最安全？ 專家曝「1原則2方向」：還不到全面退場
台股封關在即，指數位處高檔，不少投資人帳面獲利創高，卻陷入「賣了怕踏空、不賣怕回吐」的兩難。市場關注是否該抱股過年，冠軍操盤手楊雲翔昨（3）日在粉專上分享看法指出，現階段量能仍屬健康水準，不必過度恐慌，但必須嚴控持股水位與風險管理。他表示封關前即使位處高檔還不到全面退場，並提醒投資人應把握「1原則2方向」。
金宣虎道歉！否認刻意逃稅「補繳歸還財產」止血
透過所屬經紀公司Fantagio發表聲明，除了解釋當初成立一人公司是為了從事戲劇、劇場相關活動，並非刻意逃稅，也表示該公司已於一年多前，就停止實際運營，目前正在依規定進行法人解散程序，也已補繳對應個人所得稅，他並道歉「正在深刻反省中。」
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
金融股出頭天！台新新光金領軍30檔全紅成資金避風港
美股震盪，電子股承壓，權重第二大的金融股今（3）日獲避險資金青睞轉進，開盤後超過30檔全數上漲，只有華票（2820）一檔平盤。在台新新光金（2887）與國泰金（2882）連袂漲逾2%，富邦金（2881）前天盤後獲300張99.9元鉅額交易加持，連二天上攻站上93元，又有外資加碼凱基金（2883）高居第一位，激勵類股指數齊力向上攻，一度漲逾1.6%，成為盤面抗跌焦點股。