雙幣卡趁低換匯超賺 日圓卡占比73%最熱門

出國旅遊人數暴增，推升雙幣信用卡需求大幅增長。萬事達卡今(5)天發布調查，有高達57%受訪者已經持有或有意願申辦雙幣卡，各幣別中以日圓雙幣卡占比73%最高；除了旅遊刷卡外，還有不少留學生以雙幣卡作為日常支付工具，平均年消費金額高達20萬元。另有43%持卡人希望頂級卡也加入雙幣卡功能。

「雙幣信用卡」連結外幣帳戶，在海外交易時直接從帳戶扣款，卡友可在匯率低點買進外幣，實際刷卡消費時就能大幅降低匯差。近期日圓大起大落，不少「哈日族」趁低換匯，以備到日本旅行時能省更多，促使「雙幣卡」申辦量攀高。

萬事達卡調查結果顯示，在過去1年內有出國經驗的受訪者中，高達7成選擇使用信用卡結帳，並有57%已經持有或有意願申辦雙幣卡，56%認同雙幣卡有減低匯率變動風險的功能。已經持有雙幣卡的卡友中，73%為日圓雙幣卡，反映國人對日本旅遊的熱愛。

還有不少海外留學生運用雙幣卡支付生活開銷，調查發現，留學美、日、紐澳的學生，平均每年刷卡超過新台幣20萬元，以教育相關支出的比重最高，其次為零售商品與餐飲食品。另外，43%已經持有雙幣卡的受訪者，期待世界之極卡、世界卡等頂級卡能加入雙幣卡功能，說明「豪額人」雙幣卡需求殷切。

目前發行雙幣卡的銀行有中國信託、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、兆豐銀行、第一銀行、凱基銀行、國泰世華及合作金庫等9家。其中玉山熊本熊信用卡日幣消費享2.5%現金回饋無上限，指定日本實體店家回饋更提升至8.5%。永豐幣倍卡於指定通路交易最高給6%好康，新戶辦卡享海外實體通路特別加碼，最高獲贈10%刷卡金。凱基雙幣哩程卡則以贈送航空哩程為主，國內外每消費18元可累積1哩。

