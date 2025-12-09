雙引擎推升 倉佑11月營收報喜

財經中心/綜合報導

傳動系統製造大廠倉佑實業(1568) 11月合併營收0.9億元，較 10月營收增加40％，較去年同期增加6.7％；累計2025年1至11月合併營收9.5億元，年減2.6％。

倉佑指出，11 月營收實現月增、年增轉正，主要得益於前期遞延的 AM 與 OES 市場訂單補量效應，加上第四季為傳統新車銷售旺季，單月營運動能表現優於前期預期，特別是在亞洲、美洲地區，隨著車輛平均車齡的持續上升，維修和更換需求顯著增加，推動倉佑旗下傳動系統關鍵零組件的出貨量大幅增長，產能稼動率站穩一定水準之上。

廣告 廣告

根據國外研究機構NovaOneAdvisor報告，全球汽車售後市場預計將持續增長，從2024年起將以年複合成長率(CAGR)4.1％的速度成長，至 2033年市場規模將達 6,699.3 億美元，其中，亞太地區將繼續主導市場，2023 年市佔率已達 29%，隨著全球汽車保有量持續成長和老化，對替換零件和維修服務的需求不斷攀升，消費者車輛的使用壽命越來越長，為售後市場供應商和服務提供者帶來了更多機會。倉佑進一步表示，汽車技術的進步，不僅推動整體市場規模放大，也促使零件的複雜性、技術力提高，倉佑持續保持新款關鍵零組件的開發設計，並優化公司整體生產效率、整合一條龍生產技術，秉持高品質零件供貨，與主要客戶開拓更多空白市場，並在全球市場競爭中保持一定的利基，推升市場佔有率表現。

展望2026年，倉佑將繼續穩步推動多元產業佈局策略，在AM/OES市場穩定擴大營收規模下，專注於提升新能源車、半導體設備及高端技術領域的市場滲透率，目前在半導體設備零組件的出貨表現來看，前11月營收比重約3％，除了新關鍵零件訂單已在驗證階段，預計2026年第三季將加入試量產，而在東南亞產能布局已按計劃順利推進，相關驗證與合作洽談進展順利，為倉佑明年整體營運增添良好的成長動能。