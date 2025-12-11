雙引擎策略持續發酵 東生華前三季獲利年增21%、獲利增速超越營收

cnews124251211a04

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

本業核心產品的穩定貢獻，加上子公司創益生技、高峰藥品的併購綜效，東生華製藥(8432)總經理楊思源今(11)日表示，推動多年的「雙引擎」策略效益顯現，帶動2025年前三季繳出亮眼成績單：合併營收年增19%；合併營業利益大幅成長24%；稅後淨利年增21%，EPS達3.01元，年增12%。三大獲利指標都是雙位數成長，實現獲利增速超越營收的高品質成長目標。

楊思源指出，除了營收規模擴大，營收結構優化成效顯著，自費產品營收展現爆發力，從2022年的0.4億元躍升至2024年的5.3億元，短短兩年成長逾13倍，成為驅動獲利的強勁引擎，預估2026年自費產品業績上看6.5億元。

東生華原訂「五年內取得10張藥證」的策略目標已成功達標，包括6張台灣藥證與4張海外藥證。今年不僅在台灣取得戒菸錠劑首發學名藥Varenate(戒衛清)藥證，海外佈局更橫跨高血脂、心律不整及止痛領域。針對高齡化社會需求，正積極深化視力照護市場，引進台灣首個治療老花眼處方藥品BCSA25。

永續經營上，東生華名列上櫃公司治理評鑑Top 5%的前段班，近期更獲AREA亞洲企業社會責任獎的「社會公益發展獎」與「綠色領導獎」雙料肯定，以及第十八屆TCSA台灣企業永續獎的永續報告書獎「醫療保健第二類銀獎」。

楊思源分享，2026年將啟動四大核心增長引擎，首要為「開發利基產品」，鎖定眼科與中樞神經罕病尋求新授權以優化產品結構；其次「深耕台灣通路」，持續提高自費比例並優化成本結構；第三「發展海外市場」，奠基於已取得的四張海外藥證，馬來西亞與澳門預計產出首筆訂單貢獻實質營收；最後驅動「無機成長」，藉由子公司持續擴張及評估策略合作，全方位推升營運成長。

