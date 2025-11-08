「雙引擎」啟動！健保總額兆元+489億深耕5年 推動「健康台灣」
〔記者邱芷柔／台北報導〕中華民國醫師公會全國聯合會今(8日)舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，總統賴清德致詞指出，明年健保總額將突破兆元大關，我國也首度推動為期5年的「健康台灣深耕計畫」將投入約489億元，解決第一線醫療人員面臨、卻無法僅靠健保給付處理的問題。衛福部長石崇良也表示，「健保總額」可強化照護品質與醫療韌性，而「健康台灣深耕計畫」則作為扎根基礎，協助醫療體系轉型，透過雙引擎推動，逐步實現「健康台灣」願景。
賴清德致詞時指出，明年度健保總額成長5.5%，加上199億元公務預算，整體投入達1兆82億元，是歷年來首次突破兆元，而總額增加有三個目的，一是要持續提升醫療服務品質與設備更新，二是讓醫院能為醫護人員加薪、改善工作條件，三是鼓勵健保改革，走向「不同工不同酬」，讓高複雜度醫療獲得合理報酬。
石崇良致詞笑說，「過去很少有總統講這麼久的致詞，因為他太了解醫界，也太清楚我們面臨的問題。」他指出，總統提出的方向非常明確，像是為了達到2030年癌症死亡率下降1/3的目標，衛福部已加速推動新藥引進、擴大癌症篩檢等；此外「健康台灣深耕計畫」有四大目標「培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療、醫療永續與社會責任」，目前全國已核定超過253件計畫，總金額高達112億元。
石崇良說，健保總額與健康台灣深耕計畫形成「雙引擎」，健保總額用來提升照護品質與醫療韌性，再透過深耕計畫則作為扎根基礎，協助醫療體系轉型，面對高齡化挑戰。透過雙引擎推動，再加上大家共同攜手合作，「健康台灣」的願景一定能逐步實現。
醫師公會全聯會理事長陳相國致詞時表示，政府連續兩年將健保總額成長率維持5.5%，加上公務預算挹注，實際成長率更超過8%，這不只是數字的提升，更是對醫療專業價值的肯定。面對國際情勢變幻莫測，台灣醫療體系不斷進步改革之際，全聯會會持續扮演穩定力量，積極擔任政府與醫界、政府與民眾之間的溝通橋樑。
