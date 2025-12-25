雙影后警政署報佳音 宋逸民特別送2禮物過耶誕

宋逸民、陳維齡牧師夫婦，帶領由藝起發光協會與基督教標竿教會組成的報佳音團隊，昨（24）日晚間受邀前往內政部警政署獻唱祝福。今年除宋逸民、陳維齡親自帶隊外，藝人小薰（黃瀞怡）、李又汝也一同參與，成為聖誕夜最溫馨的亮點。

宋逸民、陳維齡牧師夫婦，與小薰（黃瀞怡）、李又汝，受邀前往內政部警政署獻唱祝福（圖／藝起發光提供）

活動以詩歌揭開序幕，現場除詩班與小朋友獻唱外，副署長也親自接待，並吸引不少警政同仁一同加入這場溫暖的聖誕聚集，整個廣場洋溢濃濃聖誕氣息，氣氛歡樂又感動。

今年藝起發光協會準備的禮物同樣別具心意，以健康、豐盛、平安為主題，特別選用蘋果與葡萄作為祝福水果，由宋逸民、陳維齡、小薰與李又汝親自送上，向警政署及保六總隊同仁表達由衷感謝。

宋逸民牧師表示：「警察平安，人民才平安。」並在現場為所有警政人員祝福禱告，希望大家在高壓與繁忙的工作中，也能感受到節日的祝福與陪伴。整場警政署報佳音活動由陳維齡師母主持，現場氛圍溫暖熱絡，充滿濃厚的聖誕氣氛。

首次參與報佳音的小薰與李又汝也深受感動。小薰分享，第一次到警政署報佳音，感覺特別又溫暖；李又汝則表示：「我們是來送祝福的，但自己反而先被感動到。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導