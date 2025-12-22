雙戰場大捷！南投高商稱霸全國賽 綠色遊程與AI餐飲展現最強跨域實戰力

南投高商觀光科同學參加「綠色遊程」與「AI餐飲」競賽締造佳績，校長劉玲慧與獲獎師生合影。(圖：校方提供)

▲南投高商觀光科同學參加「綠色遊程」與「AI餐飲」競賽締造佳績，校長劉玲慧與獲獎師生合影。(圖：校方提供)

台灣技職教育再傳捷報！二0二五年十二月中旬，南投高商的師生們在兩大全國性競賽中展現驚人實力，不僅在嶺東科技大學舉辦的「綠遊饗宴」競賽中強勢包辦前三名，更在朝陽科技大學的「連鎖加盟產業創新提案競賽」中奪下雙料冠軍。這群高職生用創意將「永續旅遊」與「商業落地」完美結合，證明了技職體系「做中學」的扎實底蘊。

廣告 廣告

在嶺東科大舉辦的「二0二五嶺東觀光『綠遊饗宴』」決賽現場，氣氛緊張。全台三十組隊伍激烈廝殺，最終僅十組能站上決賽舞台。然而，南投高商觀光事業科與應用英語科的學生們，卻將這場比賽變成了他們的個人秀。

南投高商表示，由觀光科同學發想的「綠意星光，親子同行」奪下全國第一名，他們細膩描繪了親子共遊的低碳願景；第二名「日里心旅，綠意戀曲」則大膽將戀愛實境秀概念融入遊程；應用英語科的「低『碳』玩台中 青春不掉電」則以全英語簡報驚豔全場，拿下第三名。南投高商一舉囊括前三名，展現了統治級的實力。

相隔幾日，在朝陽科大的「連鎖加盟產業創新提案競賽」中，南投高商展現了精準的商業眼光。會計事務科與電子商務科「強強聯手」，以充滿異國情調的「中東特色餐飲」為題，不僅品牌定位清晰，更發揮會計專長，精準算出開店財務與成本，讓評審大讚「具備落地可行性」，勇奪高中職夢幻餐飲店組全國第一名。

而在小論文組，資料處理科學生將科技與長照結合，設計出「AI餐盒」。這款餐盒結合秤重感測與App，能分析長輩進食速度並給予建議，充滿溫度的科技應用，從十八組決賽隊伍中脫穎而出，同樣拿下全國冠軍。

這場勝利背後，是師生無數個夜晚的努力。指導老師與參賽同學也分享了他們深刻的感觸。指導「夢幻餐飲店」冠軍隊伍的會計科主任楊燿禎科主任說，看到孩子們將生硬的會計成本概念，轉化為支撐創業夢想的堅實數據，這種跨領域的整合能力，正是我們最想教給他們的武器。

而在「綠遊饗宴」中指導學生橫掃獎項的陳俐淳老師則表示，學生們不再只是紙上談兵，他們從主題發想、實地踏查到最後的成果簡報，把原本枯燥的行程變成了親子故事甚至戀愛實境秀，這種結合在地文化與永續概念的創意爆發力，連我們老師都深受感動。

對於學生而言，這場比賽更是自信的建立。拿下全國第一名的會計科張桂菁同學回憶起這段心路歷程，眼裡閃著光芒：「這場比賽讓我確信當初選擇就讀南投高商是對的。我們證明了，只要發揮專長，高職生也能擁有站上全國舞台發光的實力。」

面對學校接連在全國大賽中締造佳績，南投高商校長劉玲慧與獲獎師生合影時難掩自豪地說：「我看見的不只是獎盃，而是孩子們解決問題的能力。我們常說『做中學、跨域學』，這次孩子們把會計跟餐飲結合、把英語跟觀光結合，甚至用AI去解決長照吃飯的問題，這就是最棒的教育成果。這場雙戰場的大捷，不僅是南投高商的榮耀，更為台灣技職教育寫下了精彩的一頁。