「雙手反綁趴地」奈及利亞中部村落爆恐怖襲擊 170村民被行刑式屠殺

奈及利亞中北部村莊近日遭武裝分子襲擊，居民房屋被縱火，安全部隊正展開搜救及追捕行動。（翻攝自X）

又有大規模恐怖襲擊！武裝份子日前闖入奈及利亞中部與北部偏遠村落，不僅縱火焚屋，更將居民雙手反綁，進行行刑式屠殺。據悉，該襲擊目前總計造成近200人喪生，當地安全部隊已展開搜救與追緝行動，情況令人震驚。

170名村民慘遭處決？奈及利亞瓜拉州恐怖襲擊詳情曝光

根據路透社報導，中部瓜拉州沃羅社區前天（3日）發生嚴重襲擊事件。當地議員阿邁德（Saidu Baba Ahmed）證實，至少170名村民在武裝份子攻擊中喪命。襲擊者先將村民集中，雙手反綁後逐一射殺，甚至焚燒民房與商店，企圖夷平整個村落。

事件發生時，許多居民慌忙逃入周邊叢林，部分村民仍下落不明。阿邁德指出，他正與軍方整理遺體，並持續搜查附近失蹤居民。

為何村民遭襲？

據當地居民透露，襲擊者疑似長期在村內傳教的極端分子。事發當日，武裝份子要求村民放棄對奈及利亞政府的效忠，改採伊斯蘭教法。村民拒絕後，武裝分子在當天的佈道會上直接開火，場面瞬間陷入混亂，造成大量傷亡。

瓜拉州警方表示，軍警已全面進入該地區進行搜救，但最終傷亡數字尚待確認。

奈及利亞北部和平協議是否已名存實亡？

除了中部村落，北部卡齊納州也傳出攻擊。武裝份子挨家挨戶射殺村民，至少21人死亡。此次襲擊正式宣告當地與武裝幫派維持半年的和平協議形同廢紙，讓居民安全形勢急遽惡化。

國際回應與奈及利亞安全現況如何？

美國總統川普曾公開抨擊奈及利亞政府未能保護基督徒，去年（2025）12月25日，美軍亦對恐怖分子目標發動空襲。奈國官方強調正在與美方合作改善治安，並否認系統性迫害基督徒。然而，偏遠地區居民仍需籌款贖身以求安全，顯示地方安全形勢依舊嚴峻。

