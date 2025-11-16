雙手持武器！男拳頭猛捶女 竟因「停車問題」釀他暴走

一名男子手持木棍造型的武士刀，另一手拿著鐵捲門的拉勾，作勢攻擊鴨肉店員工。（圖／翻攝社會事新聞影音 ）

屏東一間鴨肉店，15日晚間傳出糾紛事件，一名男子拿著武士刀造型的木棍以及鐵鉤，作勢攻擊鴨肉店員工，最後更動手揮拳毆打員工，造成員工出現頭暈想吐不適症狀，原來這名男子是鴨肉店的鄰居，兩戶在之前就已經因為油煙關係種下恩怨，這次又因為停車問題，在街頭上演全武行。

監視器畫面記錄了整個暴力過程，只見該名男子一手持木棍造型的武士刀，另一手拿著鐵捲門的拉勾，作勢攻擊鴨肉店員工。雖然武器被他的母親一把搶過，但男子隨即暴怒，直接用拳頭猛捶員工頭部。店員雖及時拿起安全帽防禦，仍因男子的強大力道而出現頭暈、想吐等不適症狀。

衝突並未就此結束，從店內打到店外，又從店外打回店內，男子不斷拉扯店員，短短3分鐘內爆發了3波衝突，其中2波是直接用拳頭毆打店員頭部，情況相當嚴重。一位目擊民眾表示，當時剛好看到這一幕，確實看見男子手持武器。

調查顯示，衝突源於停車問題。事發前，一輛黑色轎車擦撞到停在鴨肉店前的機車後，故意將車斜停。而動手打人的男子就住在鴨肉店隔壁。附近民眾透露，前一家店家就與隔壁因油煙問題有所摩擦，這次也是因為類似原因引起衝突。

店家解釋，有時客人的車子會臨時停在鄰居家門前，雖然都是短暫停留且不會擋住門口，但會靠近鴨肉店，鄰居因此不滿。雙方不僅因停車問題有摩擦，長期還因油煙問題積怨頗深，如今衝突公開化，警方表示將依社會秩序維護法辦理。原本是鄰居的兩家，如今成了仇人，未來的相處恐怕更加困難。

