雙手高舉仍難逃一死！ 厄瓜多「前國腳」超市外遭埋伏射殺

厄瓜多世界盃國腳皮內達（Mario Pineida）竟遭槍擊身亡。（圖／翻攝自IG donpine）





厄瓜多33歲「前國腳」皮內達，17日陪同母親與39歲女友外出採買聖誕食材，在超市外遭兩名槍手埋伏。監視器畫面顯示，皮內達舉手示意投降仍遭近距離射擊，倒地後又遭補槍，與女友雙雙身亡。

一名男子走向超市外的停車場，鎖定目標後，立刻掏出手槍，另一名同夥隨即現身，兩人持槍逼近行兇。

這起槍擊案，發生在厄瓜多最大城市瓜亞基爾，17號當天，33歲的厄瓜多前國腳皮內達陪同母親，以及39歲的秘魯籍女友費南德茲，外出採買聖誕節食材，卻在超市外，遭兩名槍手埋伏。其中一名槍手接近皮內達，皮內達一度舉手投降，仍遭近距離開槍，當場倒地身亡。另一名槍手，則朝皮內達的女友開槍，最終兩人雙雙喪命，皮內達母親則有受傷。

廣告 廣告

警方已展開調查，釐清是否皮內達曾遭威脅。目前已逮捕其中一名嫌犯，另一名槍手仍在追緝中。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／厄瓜多發生規模6.3地震 傷亡不明

「去世」女子奇蹟復活？嚇壞殯儀館工作人員

絕命終結站翻版！遊樂園「飛碟轉盤」脫鉤 多人拋飛重傷

