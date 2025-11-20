雙拼格局化解樑柱挑戰，灰白現代宅以流暢動線與吧台氛圍營造質感生活

編輯 游芷涵｜圖片提供 耀昀創意設計

小編帶你看好宅

面對兩戶合併的格局挑戰，設計師細膩地處理動線與樑柱分布，調整原有畸零空間，使整體規劃更為流暢實用。有了先前愉快的合作經驗，屋主夫妻在第二次購屋後，再次邀請耀昀創意設計操刀，希望將這間雙拼屋打造成具現代感的 3+1 房、兩衛浴住宅。全室以灰白色調為基底，並以黑色點綴質感；建材選用 薄板磚、烤漆、鐵件與特殊塗料，兼具內斂氣質與日常的耐用易潔。



走入玄關，映入眼簾的是異材質結合的收納櫃與穿鞋椅，兼具實用與造型，同時作為穿透式屏風形式化解風水疑慮，並在側邊延伸出完整的收納量體，下方懸空設計帶來輕盈的呼吸感，也方便擺放室內拖鞋。步入公領域，地坪由石紋薄磚轉為溫潤的超耐磨木地板，材質轉換自然界定空間。客廳享有大片採光，設置木百葉窗增添層次與光影變化。電視牆採嵌入式設計，下方以黑色鐵件層板收納；旁側以弧形銜接機櫃，相同的漆面將櫃體門片巧妙隱於牆面，使視覺更加整合。轉至客餐廳交界處，設計師以柔和的曲線在壁面上點綴，與層板結合，打造具有展示效果的收納端景。這一面恰好對應玄關入口，成為入門後的第一視覺焦點，低調中散發精緻質感。餐廳區依屋主喜愛小酌的生活習慣，延伸出中島吧台，上方懸掛展示酒櫃，在柔光襯托下彷彿居家酒吧，為日常注入悠然氛圍。

廣告 廣告

小編的最愛

主臥空間順應結構條件，善用樑柱之間的內凹區域作為更衣間，並以收納櫃結合梳妝檯，界定出休憩與更衣動線。整體色調延續公領域的灰白與深木質調，營造寧靜沉穩的氛圍。書房則以 深色木皮包覆樑柱，自然融入牆面，配置吊櫃與層板維持收納機能，在簡潔線條中展現現代宅的內斂格調。

耀昀創意設計／蔡昀璋

地址：台北市萬華區莒光路231號1樓

電話：02-23042126

Email：thomas@alfonsoideas.com

網站：http://www.alfonsoideas.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>耀昀創意設計

立即聯絡>>>耀昀創意設計