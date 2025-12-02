雙拼毛胚的優雅體現，構築大器生活的篇章
編輯 Michelle｜圖片提供 允庭室內裝修設計
這間80坪的現代風住宅，是一對準退休夫婦為未來生活打造的理想居所。設計師以「優雅、開闊、無障礙」為核心，將雙拼毛胚屋重新整合，化繁為簡梳理出流暢動線，並以天然石材、木皮與金屬交織，形成沉穩而內斂的豪宅語彙。住家以兩人長居為主，小孩在海外工作；設計特別將未來的無障礙與看護同住彈性納入考量，包含走道放大與門檻盡除等安排。
石材立面與天花線條，凝鍊公領域的場域張力
客廳將沙發轉向，以對坐式沙發取代傳統電視主牆，讓交流與陪伴成為主軸。視線沿牆延展，可見以「金色山脈」石皮鋪陳的立面，天然紋理宛如山勢起伏，結合黑色展示層架形成節奏層次；而泯除電視牆，沙發正對玄關牆面以金色礦紋的大理石「萬寶龍」，結合木皮牆面，讓石材如畫作般懸浮於空間中；地坪鋪以星空大理石，映照光影與家具材質，烘托低調卻深邃的氛圍；天花則以波浪流線造型修飾樑位，黑白線條交錯貫穿整個公領域，光帶隨折線延伸，使客廳、餐廳與中島在視覺上被串連為一體，創造出層次分明卻連續的景深感。
餐廚一體的社交核心，展現成熟生活品味
延續天花線條下的動線，中島以深色石材包覆量體，細膩紋理呼應客廳牆面的礦脈語彙，形構出一種低調對稱的平衡。中島後方整合電器與收納，前端銜接餐桌，讓烹調、用餐與待客能在同一軸線中流動。從窗簾濾入的光影映照於石材表面，金屬與灰石的質地在日光下展現層層光澤，讓餐廳氛圍既理性又溫潤。
走道、起居室與臥房，流動於材質間的秩序感
由餐廳轉入長走道，設計師以紅酒冰箱與展示櫃弱化走廊的筆直比例，讓收藏成為日常風景；私領域以木質語彙賦予溫潤氣息，起居室中「金色山脈」大理石再次出現於電視牆面，兩側以木格櫃包覆，搭配深藍地毯與休閒單椅，營造靜謐閱讀氛圍；轉進主臥，玄關牆的藝術燈箱，構成靜謐而儀式化的過渡，而雙床設計呼應生活習慣，床頭「翡翠灰」大理石結合格柵木質語彙，床尾整合書桌、升降電視與收納機能，視線穿越即可望向窗外風景。
更衣與衛浴，精緻機能與材質對話
主臥更衣區以中島首飾檯為核心，玻璃檯面可展示珠寶飾品，並設除濕維持穩定環境；主衛浴裡地壁鋪陳「山水石」灰紋作為基底，浴缸背牆嵌入「金色麒麟」大理石，紋理猶如流動的畫面；同系列石紋延伸至檯面，呼應整體調性；淋浴區採檜木天花、霧面玻璃隔間，在冷暖材質間取得平衡，設計團隊以光影引導視線、以石材刻畫時間，讓每一處都蘊含層層韻味。
允庭設計透過石材、光線與比例的精密運算，將雙拼豪宅化為沉著而有序的生活場景，空間既保有建築感的厚度，也在動線與細節中釋放人文溫度；從公共區域的氣勢延展，到私領域的靜謐收束，皆展現「極致豪宅」真正的品味。
允庭室內裝修設計有限公司／張舜淵
地址：新北市新莊區中原路558號11樓
電話：02-85228933
Email：uniquethingsdesign@gmail.com
網站：https://ut-design.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
20坪不設限的幸福 回歸生活退休宅
這個家跳脫傳統格局，沒有多餘裝飾，只有純粹線條、沉靜色彩。每一件家具的擺放、每一道材質的選擇，都回應「返璞歸真」題旨。設計師以臥榻替代沙發，並將屋主收藏的羅漢椅作為臨時客床，再訂製可伸縮的大桌，作為品茶、工作、餐敘、畫圖之用，讓餐與藝之間自在切換，猶如夫妻倆人生後半段的節奏，少了匆促，多了從容。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
歲月靜好｜現代風｜20坪
以溫潤的奶茶色為主調，為空間注入柔和的氣息，讓日常生活在暖色中慢慢沉澱。圓弧造型貫穿全室，將系統櫃與木作巧妙結合，不僅提升了整體感，也柔化了視覺的銳利感，使每個轉角都更顯親和。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
夫妻相處之道|混搭風|17坪
只有夫妻兩個人生活，訪客很少，所以主要需求都圍繞夫妻兩個人，原本3房兩廳兩衛，考量空間感，討論後決定格局調整為一房一多功能室兩廳兩衛，設計重點除了收納外，還希望可以靈活運用，以及隔間牆落在窗戶之間，告知利弊後仍決定維持此格局調整。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
淡雅現代簡約語彙 刻劃沐光純淨白色居宅│23坪
白色家居營造出的純淨、陽光味道，有一種溫暖的力量， 讓人可以從忙碌的外部世界沉澱下来，得到久違的放鬆， 適當的深色調元素加入，則不容易從視覺上給人壓抑感， 反而帶來恬靜安詳的氣氛。 簡約設計永遠不缺乏時尚感。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雅簡約不落俗套！135坪新成屋在現代語彙中襯出明亮輕奢的生活輪廓
從線條到光影的呈現，豪宅設計不僅是美學與機能所構成的宅邸，在時光的流轉下，更能展現雋永而迷人的居家氣息。詠絮室內設計團隊以專業設計思維，結合巧思，透過材質、色調、軟裝等元素，讓空間在光影的映襯下，即使不張揚奢華的魅力，卻能深刻讓人感受空間獨特氣韻。id SHOW ・ 2 小時前 ・ 發起對話
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 146
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 75
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 3 小時前 ・ 311
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 30
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 6 小時前 ・ 56
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 158
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 27
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 30
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 111
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 3
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 220