雙拼毛胚的優雅體現，構築大器生活的篇章

這間80坪的現代風住宅，是一對準退休夫婦為未來生活打造的理想居所。設計師以「優雅、開闊、無障礙」為核心，將雙拼毛胚屋重新整合，化繁為簡梳理出流暢動線，並以天然石材、木皮與金屬交織，形成沉穩而內斂的豪宅語彙。住家以兩人長居為主，小孩在海外工作；設計特別將未來的無障礙與看護同住彈性納入考量，包含走道放大與門檻盡除等安排。



石材立面與天花線條，凝鍊公領域的場域張力

客廳將沙發轉向，以對坐式沙發取代傳統電視主牆，讓交流與陪伴成為主軸。視線沿牆延展，可見以「金色山脈」石皮鋪陳的立面，天然紋理宛如山勢起伏，結合黑色展示層架形成節奏層次；而泯除電視牆，沙發正對玄關牆面以金色礦紋的大理石「萬寶龍」，結合木皮牆面，讓石材如畫作般懸浮於空間中；地坪鋪以星空大理石，映照光影與家具材質，烘托低調卻深邃的氛圍；天花則以波浪流線造型修飾樑位，黑白線條交錯貫穿整個公領域，光帶隨折線延伸，使客廳、餐廳與中島在視覺上被串連為一體，創造出層次分明卻連續的景深感。



餐廚一體的社交核心，展現成熟生活品味

延續天花線條下的動線，中島以深色石材包覆量體，細膩紋理呼應客廳牆面的礦脈語彙，形構出一種低調對稱的平衡。中島後方整合電器與收納，前端銜接餐桌，讓烹調、用餐與待客能在同一軸線中流動。從窗簾濾入的光影映照於石材表面，金屬與灰石的質地在日光下展現層層光澤，讓餐廳氛圍既理性又溫潤。



走道、起居室與臥房，流動於材質間的秩序感

由餐廳轉入長走道，設計師以紅酒冰箱與展示櫃弱化走廊的筆直比例，讓收藏成為日常風景；私領域以木質語彙賦予溫潤氣息，起居室中「金色山脈」大理石再次出現於電視牆面，兩側以木格櫃包覆，搭配深藍地毯與休閒單椅，營造靜謐閱讀氛圍；轉進主臥，玄關牆的藝術燈箱，構成靜謐而儀式化的過渡，而雙床設計呼應生活習慣，床頭「翡翠灰」大理石結合格柵木質語彙，床尾整合書桌、升降電視與收納機能，視線穿越即可望向窗外風景。



更衣與衛浴，精緻機能與材質對話

主臥更衣區以中島首飾檯為核心，玻璃檯面可展示珠寶飾品，並設除濕維持穩定環境；主衛浴裡地壁鋪陳「山水石」灰紋作為基底，浴缸背牆嵌入「金色麒麟」大理石，紋理猶如流動的畫面；同系列石紋延伸至檯面，呼應整體調性；淋浴區採檜木天花、霧面玻璃隔間，在冷暖材質間取得平衡，設計團隊以光影引導視線、以石材刻畫時間，讓每一處都蘊含層層韻味。



允庭設計透過石材、光線與比例的精密運算，將雙拼豪宅化為沉著而有序的生活場景，空間既保有建築感的厚度，也在動線與細節中釋放人文溫度；從公共區域的氣勢延展，到私領域的靜謐收束，皆展現「極致豪宅」真正的品味。



允庭室內裝修設計有限公司／張舜淵

地址：新北市新莊區中原路558號11樓

電話：02-85228933

Email：uniquethingsdesign@gmail.com

網站：https://ut-design.com.tw

