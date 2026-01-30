雙捷宅未必站口最好！專家揭「鬧中取靜」優勢 中山區新案站穩百萬單價

雙捷運產品之所以受到市場青睞，因素包含是轉乘彈性高，通勤路線選擇多元，能有效分散交通風險。信義房屋提供



在房價高漲的都會區，「雙捷運」向來是建案銷售的金字招牌，但市場上常有「兩頭不到岸」的距離疑慮。專家指出，雙捷運產品的價值不在於是否緊鄰站口，而在於轉乘的彈性、多元的生活圈串聯，以及避開站點嘈雜後的「鬧中取靜」居住品質，從台北市的通勤尺度來看，步行8至10分鐘內的產品皆具備強大競爭力，不僅能分散交通風險，更因擁有雙倍的醫療、採買與教育資源，展現出極強的抗景氣循環能力。

信義房屋復興民生店專案執行經理施雅惠觀察，雙捷運產品受到市場青睞，首先是轉乘彈性高，通勤路線選擇多元，能有效分散交通風險；其次，串聯兩個生活圈，採買、醫療、學校與公園資源完整，抗景氣循環能力相對較強；第三，距離車站保有適度緩衝，居住體感較為安靜，自住與出租市場皆具穩定支撐。

從市場條件來看，雙捷運產品大致可分兩類，一類是基地位於兩個不同捷運站之間，步行可抵達兩站；另一類則是單一車站即可轉乘兩條捷運線。信義房屋復興民生店專案經理林亦珈表示，以台北市通勤尺度而言，步行8至10分鐘內皆屬近捷運範圍，但貼近站口未必是最理想條件，車流、人潮、商業活動密集，反而恐影響日常動線與居住安靜度，具備「鬧中取靜」條件的產品，長期自住接受度往往更高。

以中山區為例，近期市場關注的雙捷運產品之一、位於雙連站與民權西路站之間的「中山日禾」，實測至雙連站約190至200公尺、至民權西路站約250公尺，兩站皆落在5分鐘步行圈內。施雅惠說，該案基地規模約229坪、規劃52戶，雖非高樓層量體，但採鋼骨結構設計，在市中心同級產品中並不常見，且基地位處捷運穿越幹道，主力坪數落在25至28坪兩房與47坪三房，市場成交單價約131萬元起，含車位總價約3600萬至7000餘萬元。

另一類雙捷運代表，則是以機能取向為主的產品。位於捷運中山站紅、綠線交會點的「J Park」，雖非位處兩站之間，但因單站即可轉乘兩線，同樣具備雙捷運條件。林亦珈指出，該案鄰近百貨商圈與商務飯店聚落，生活與商業機能成熟，吸引日系企業駐台幹部與外籍白領族群，市場以自用與穩定租賃需求為主。該案基地約255坪、規劃94戶、12層樓，採RC結構與坡道平面車位，主力坪數為15至23坪兩房及31坪三房，預售成交單價多落在每坪140萬元以上。

不過，購屋族在評估雙捷運產品時，仍需留意實際居住條件。施雅惠提醒，若社區小坪數比例過高、投資出租比重偏高，住戶結構流動性較大，可能影響自住客的生活品質。此外，建議實地走訪動線，觀察巷弄寬度、騎樓連續性、臨停狀況與夜間照明，親身體驗所謂「8至10分鐘」的實際感受。對於捷運穿越區段的建案，也應確認基礎開挖、鄰損控制與施工紀錄；若為預售產品，則需留意是否涉及換約交易，資金時程安排須事先規劃。

