「雙捷運」兩頭不到岸？買方搶單關鍵在這裡

▲信義房屋復興民生店專案執行經理施雅惠觀察，雙捷運產品之所以受到市場青睞，因素包含是轉乘彈性高，通勤路線選擇多元，能有效分散交通風險。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 建案銷售時常以「雙捷運」作為訴求，但市場上也不乏質疑聲音，認為不少產品實際位於兩站之間，走到任一站都得花上一段時間，戲稱為「兩頭不到岸」。信義房屋專家表示，雙捷運產品是否具備吸引力，關鍵並非與捷運的距離，而是整體通勤條件與居住感受的綜合判斷。從實際交易表現來看，這類產品往往仍能穩定去化，甚至成為買方競逐標的。

信義房屋復興民生店專案執行經理施雅惠觀察，雙捷運產品之所以受到市場青睞，首先是轉乘彈性高，通勤路線選擇多元，能有效分散交通風險；其次，同時串聯兩個生活圈，採買、醫療、學校與公園資源完整，抗景氣循環能力相對較強；第三，距離車站保有適度緩衝，居住體感較為安靜，自住與出租市場皆具穩定支撐。

從市場條件來看，雙捷運產品大致可分為兩類：一類是基地位於兩個不同捷運站之間，步行可抵達兩站；另一類則是單一車站即可轉乘兩條捷運線。信義房屋復興民生店專案經理林亦珈表示，以台北市通勤尺度而言，步行8至10分鐘內皆屬近捷運範圍，但貼近站口未必是最理想條件，車流、人潮、商業活動密集，反而可能影響日常動線與居住安靜度，具備「鬧中取靜」條件的產品，長期自住接受度往往更高。

以中山區為例，近期市場關注的雙捷運產品之一為位於雙連站與民權西路站之間的「中山日禾」，實測至雙連站約190至200公尺、至民權西路站約250公尺，兩站皆落在5分鐘步行圈內。施雅惠進一步分享，該案基地規模約229坪、規劃52戶，雖非高樓層量體，但採鋼骨結構設計，在市中心同級產品中並不常見，且基地位處捷運穿越幹道，施工期間亦需配合相關單位進行結構監管，每戶配置坡道平面車位，並設有兩部電梯全樓層停靠，主力坪數落在25至28坪兩房與47坪三房，多數戶別可側看心中山線形公園。市場成交單價約131萬元起，含車位總價約3,600萬至7,000餘萬元。

▲以近期市場關注的雙捷運產品為例，「中山日禾」位於雙連站與民權西路站之間，多數戶別可側看心中山線形公園。（圖／信義房屋提供）

施雅惠分析，市中心雙捷運產品在土地取得不易的條件下，結構與規劃細節逐漸成為買方判斷的重要分水嶺，尤其對於長期自住族群而言，是否具備較高結構規格、車位配置與單純社區規模，往往影響最終決策。她也指出，部分基地位於捷運穿越幹道的建案，在開挖與施工過程中需同步接受捷運單位監控，相關結構安全更是購屋族關注重點。此外，該案屬不可換約產品，對部分買方而言，資金準備期相對明確，也成為評估因素之一。

另一類雙捷運代表，則是以機能取向為主的產品。位於捷運中山站紅、綠線交會點的「J Park」，雖非位處兩站之間，但因單站即可轉乘兩線，同樣具備雙捷運條件。林亦珈指出，該案鄰近百貨商圈與商務飯店聚落，生活與商業機能成熟，吸引日系企業駐台幹部與外籍白領族群，市場以自用與穩定租賃需求為主。該案基地約255坪、規劃94戶、12層樓，採RC結構與坡道平面車位，主力坪數為15至23坪兩房及31坪三房，預售成交單價多落在每坪140萬元以上。

不過，購屋族在評估雙捷運產品時，仍需留意實際居住條件。施雅惠提醒，若社區小坪數比例過高、投資出租比重偏高，住戶結構流動性較大，可能影響自住客的生活品質。此外，建議實地走訪動線，觀察巷弄寬度、騎樓連續性、臨停狀況與夜間照明，親身體驗所謂「8至10分鐘」的實際感受。對於捷運穿越區段的建案，也應確認基礎開挖、鄰損控制與施工紀錄；若為預售產品，則需留意是否涉及換約交易，資金時程安排須事先規劃。

