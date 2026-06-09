雙料入圍紀錄片首映！李哲洋白色恐怖受難75年 名導兒為父平反校長補頒畢業證書

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李立劭(左)與舞蹈教育家母親林絲緞出席為父親拍攝的紀錄片《獨奏者之舞》首映。公視紀錄觀點提供

雙料入圍2026台北電影節「最佳紀錄片」及「最佳剪輯」的紀錄片《獨奏者之舞》9日舉辦首映會。該片由李立劭執導，以其父親、台灣重要音樂文化工作者李哲洋的人生為主軸，透過大量珍藏錄音、手稿與歷史檔案，重新拼貼出台灣白色恐怖時代與音樂史中一段被忽視的篇章。

首映會上，國立台北教育大學校長陳慶和特別到場，補頒發李哲洋名譽畢業證書，由其遺孀、舞蹈教育家林絲緞代領，在事隔75年後，用另一種形式為李哲洋家族正式平反。林絲緞在現場代領證書時回應：「期盼政府與社會記取歷史教訓，以公平、審慎的態度對待人民，避免類似的人權迫害再次發生。」

父親以知匪不報罪名遭槍決 李哲洋16歲遭退學監控

李哲洋於1949年就讀台灣省立台北師範學校（今國立台北教育大學）音樂師範科，隔年父親李漢湖以「知匪不報」罪名遭槍決，不久後李哲洋也被學校退學，並被列入黑名單長期監控。

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國立台北教育大學校長陳慶和(左)特別到場補頒李哲洋畢業證書，由遺孀林絲緞代領(右)。請標註：公視紀錄觀點《獨奏者之舞提供

因上一代政治因素受到牽連，李哲洋16歲起展開自學人生，卻也走出體制外學者的道路。他深入原住民部落進行民歌採集，成為1960年代台灣民歌採集運動的重要先驅之一，更主編近20年的《音樂文摘》，在資訊封閉年代為台灣樂迷打開接觸世界音樂思想的重要窗口。

國北教大校長陳慶和表示：「學校秉持追求真相、人權與轉型正義的精神，透過頒發名譽畢業證書，希望能撫慰受難者跟家屬的創傷記憶。」

2019年意外發現塵封資料 導演兒子推動拍攝

導演李立劭表示，2019年發現父親長年塵封的珍藏資料，未受到良好的保存，當時相當氣憤難過，於是興起紀錄片拍攝的動機。李立劭坦言：「我想要更進一步追溯他的過往，試圖拼貼出他一生所追求的世界，包含他的挫折，以及被時代所蒙蔽的歷史。」

李哲洋、林絲緞與幼兒的李立劭合影。公視紀錄觀點《獨奏者之舞》提供

隨著深入拍攝，他逐步看見父親在人前溫和笑容的背後，長年壓抑著恐懼與孤獨，也重新理解那個時代對個人生命的影響。片名《獨奏者之舞》象徵李哲洋一生孤身前行的姿態，這部作品以兒子的視角回望時代與文化認同，帶領觀眾重新認識這位長期被台灣音樂史遺忘的獨行俠。《獨奏者之舞》將於6月11日（四）晚間10點公視頻道首播，公視+同步上架。



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