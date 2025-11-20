雙方停車問題釀風波! "住戶持開山刀恐嚇"鄰居全都錄

地方中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭五結鄉一處巷弄，昨天上午發生一起糾紛。當時賴姓男子正帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路，甚至還拿出開山刀恐嚇他，當下他只好先拍下過程自保。根據了解，雙方之前就有多次因停車發生口角，但沒想到這一回竟然亮刀。

一名老翁情緒激動，被指控在與鄰居發生口角後，竟然持開山刀下樓理論。過程中不斷揮舞著開山刀、作勢砍人、模樣凶狠。投訴人賴姓男子說，當時他正帶著一歲半的孩子準備外出，把手機拿出來錄影自保，整個過程讓孩子受到不小驚嚇。

廣告 廣告





雙方停車問題釀風波！ 「住戶持開山刀恐嚇」鄰居全程錄下

為了停車問題起糾紛，男子拿出開山刀恐嚇，賴男當下拍下過程自保。（圖／民視新聞）













原來持刀男子，質疑他之前開車時，輾過他鋪設的水泥，被要求提供證據、卻又拿不出來，引發不滿，最後演變成亮刀恐嚇。賴先生表示：「對方颱風天之前有用水泥鞏固地面，然後說是我把他壓壞的，那我也請他提供影片跟證據證明說是我，他就覺得說我對他不禮貌，結果他就衝進去家裡拿出開山刀。」





雙方停車問題釀風波！ 「住戶持開山刀恐嚇」鄰居全程錄下

賴姓男子帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路。（圖／民視新聞）









賴先生說，之前雙方就因停車問題，有過多次摩擦，但從未如此激烈，如今家人出門，心生恐懼！附近住戶也說，這裡巷弄狹窄，大家平時都有「先來後到」的默契，不應為了停車問題失去理智。警方：「犯嫌於爭執過程有手持刀械之情形，雖無造成傷害，惟令報案人心生恐懼，本分局已掌握犯嫌身分，將依刑法恐嚇罪偵辦。」一場巷弄間的停車糾紛，竟然演變成拿刀相向，不但傷了鄰居情誼，最後還可能吃上官司。

(民視新聞黃富溢宜蘭報導)

原文出處：雙方停車問題釀風波！ 「住戶持開山刀恐嚇」鄰居全程錄下

更多民視新聞報導

基隆中山隧道「鬼影事件」破案！3人為拍靈異短片下場慘了

通緝犯要搬家逃竄 警急攻堅逮人查獲槍彈與喪屍煙彈

全台冷颼颼 玉山飄下30分鐘「初雪」民眾超驚喜

